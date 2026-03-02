グンゼは2月26日、「BODY WILD（ボディワイルド）」からビームスのライセンスブランドBEAMS DESIGNがプロデュースした、「BODY WILD by BEAMS DESIGN」の第5弾最新コレクションを販売開始した。





今回のテーマは「JET SETTER（ジェットセッター）」。世界を旅する人や旅好きな人、さまざまな場所を訪れることを楽しむ人々を意味する。レジャーやビジネスで頻繁に旅行するシチュエーションで象徴となる、柔らかでラグジュアリーな空間や、窓から見える景色を彩ったカラーパレットで提案する。第4弾でも好評を得た、「CUT OFF（カットオフ）」技術を搭載した腰ゴムのない「AIRZ（エアーズ）」、着圧が均一になるよう設計された立体成型ボクサーパンツをシグネチャーモデルとした「BODY WILD（ボディワイルド）」の高い機能性を誇るアイテムで表現したコレクションになっている。

［小売価格］

立体成型セミロングボクサー：1760円

AIRZボクサー（ロングタイプ）：1980円

オーガニックコットン ボクサーパンツ（前あき）：1760円

吸汗速乾 ボクサーパンツ（前あき）：1760円

デニム調 ボクサーパンツ（前あき）：1760円

（すべて税込）

［発売日］2月26日（木）

グンゼ＝https://www.gunze.co.jp