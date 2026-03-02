ヨックモックは、3月1日から、新商品「アルモネル」シリーズをヨックモックの一部店舗およびヨックモック公式オンラインショップで発売した。

ロングセラーの「シガール」をはじめとする定番のクッキーを、新たなパッケージとデザインで届ける。コンパクトな紙箱入りで1000円（税別）の統一価格なので、日常使いに便利なシリーズとなっている。気軽なギフトとして、感謝の気持ちを伝える贈り物や、家族と一緒に楽しむ週末時間など、さまざまなシーンで利用できる。パッケージデザインは、贈る人ともらう人の「うれしい」や「おいしい」の気持ちがつながる様子をイメージし、上品なグラデーションで表現した。ヨックモックの「アルモネル」シリーズで、ささやかだけど伝えたい「ありがとう」や「おつかれさま」のメッセージを、お菓子にのせて贈ってみては。



左から：「シガール」「シガール オゥ ショコラ」

新シリーズ「アルモネル＝Harmonel」はフランス語で「調和」を意味する「Harmonie」をベースにした造語で、日常のささやかな「ありがとう」や「おつかれさま」「お世話になります」の想いを、より気軽に、きちんと感を添えて届けるために生まれた。ロングセラーの「シガール」をはじめとする定番クッキーを、新たなパッケージ仕様とデザインで展開。また、1000円（税別）の統一価格で選びやすいラインアップとなっている。

上品なグラデーションをあしらった紙箱パッケージは、手に取りやすい仕様でありながら、気軽な贈り物の“ちょうどよさ”を実現。ささやかな手土産や職場への差し入れ、家族と楽しむ週末のひとときなど、さまざまな場面で活躍する。気軽でありながら、ヨックモックならではの品質と高級感を両立した「アルモネル」シリーズが、あなたの日常の贈り物に、そっと寄り添う。

［小売価格］各1080円（税込）

［発売日］3月1日（日）

ヨックモック＝https://www.yokumoku.co.jp