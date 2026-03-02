獲得議席は316。1つの政党が単独で3分の2以上を獲得するのは戦後初。“高市が首相でいいのか”選挙は、まさに自民党の圧勝だった。今回は、あえて選挙が終わった直後にアンケート。質問は「“次の首相”になってほしくない政治家は誰？」。有権者1000人の答えは─。

【結果一覧】この政治家「首相になってほしくない」ランキングをイッキ見！

10位 田村智子 26票

高市首相と同じく、女性として党のトップに。田村氏個人がどうというより、反対意見は“共産党”ゆえの意見が多数。

「古い政治思想で国を先導できない」（43歳・男性）

「政策的に夢物語のようなことばかりで、現実性がない」（64歳・男性）

9位 百田尚樹 29票

日本保守党代表。彼も含めて同党所属はなにかとSNSを騒がせる発言が多く……。

「思想の偏り」（39歳・女性）

「外交できないので無理」（49歳・女性）

8位 小泉進次郎 36票

「なってほしい」では愛された小泉氏だが、こちらでもランクイン。

「人気だけで、政治家としての能力がまだ足りない」（61歳・男性）

「能力もないのに、無批判的に応援している国民が多いから」（48歳・男性）

能力不足、人気だけ、七光……。政界入りしてから言われ続けてきたこのような評価。覆せるのはいつの日か。

7位 福島瑞穂 38票

社民党党首に集まった批判は、やはりとも言うべきか特に東アジアに対する姿勢。

「どこの国の政治家なのかわからない人だから」（48歳・男性）

「絶対になることはないが、夢物語ばかり言って、信用ならない人」（46歳・男性）

6位 神谷宗幣 45票

外国人に対しての厳しい姿勢は、共感もあるが反対も当然ながら多く……。

「言動がおかしい」（53歳・男性）

「考え方に共感できない」（47歳・女性）

「戦後の日本のような帝国主義の時代に戻されそう。戦争を起こされそう。人権を無視されそう」（56歳・女性）

5位 野田佳彦 67票

今回、大敗を喫した野田氏が首相を務めたのは、民主党政権時の'11年〜'12年。

「以前総理をやったときに、あまりよくない印象がある」（48歳・女性）

「今回の中道改革連合で失敗して信用を失ったから」（18歳・女性）

「自分が統一教会に支援されていたくせに、それを隠して追及をしていた最悪な人柄」（37歳・女性）

「人の批判ばかりで政策がない」（76歳・男性）

4位 山本太郎 79票

ネガティブなランキングだが、少数政党ながら上位に。悪名は無名に勝るというが“実際の票”には……。

「れいわ新選組が掲げる消費税廃止や給付金など、聞こえはいいが、そのお金はどこからなのかが疑問で、その場しのぎにしか思えないから」（19歳・女性）

「口だけのパフォーマーだから」（42歳・男性）

「考え方が偏っている。過激な印象がある」（57歳・女性）

「消費税廃止ってバカなんじゃないか？」（64歳・男性）

3位 高市早苗 83票

現首相が「高市早苗が総理でよいのかどうか、国民の皆さまに決めていただくしかない」と語り、衆議院は解散に至った。結果はこのとおりだが、反対意見は……？

「右寄りの政治を推している」（25歳・女性）

「憲法改正など、右派的な政策が多い。説明責任からいつも逃げている」（25歳・女性）

「国論を二分する政策の具体的内容を説明せず、テレビ討論からも逃げ、イメージだけで圧勝した」（57歳・男性）

「中国と戦争になりそう」（29歳・女性）

「円安が加速して国民はダメージを受けているし 長期金利も跳ね上がるので」（53歳・男性）

2位 麻生太郎 103票

自民党の重鎮は、もはや政治系ワーストランキング上位の常連。もちろん今回の選挙も当選（16回目）。選挙後「輝かしい日本にしたい」と語り、意欲はあるが国民は……。

「そもそも政治家を早く引退してほしい」（61歳・男性）

「古い体質に固執している感じがして、この人がなったら日本は一生よくならないと思うから」（20歳・女性）

「もうこういう裏から口出すフィクサー、政治屋みたいな人はこの時代の政治に要らない」（40歳・男性）

多くの批判を集めた前首相…1位 石破茂 115票

外見的な部分で多くの批判を集めた前首相だが、「なってほしくない」で1位に。

「居眠りをしたり発言が不快なものが多く、前回の首相時期に今すぐ辞めてほしいと思ったから」（23歳・女性）

「諸外国の首相の服装や立ち居振る舞いを見ると、“汚い”といわれた石破氏のあれこれは、外国に対しても非常にマイナス」（40歳・女性）

「国内外で醜態をさらし、日本の品格を底辺に落とした。また、財政や外交などの力もなく、首相として力量はないかと」（25歳・男性）

国民は首相に問われ、“高市で良い”という結果を出した。後は見守るしか……？