RIZAPグループの連結子会社であるRIZAPが運営するコンビニジム「chocoZAP（チョコザップ）」は、日本ビールとコラボレーションし、ビールテイスト飲料2種（チョコザップ ノン・アルコールビアテイスト、チョコザップレモン ノン・アルコール）を、3月2日から、全国のスーパーマーケットや、ドラッグストア、量販店やECサイトで順次発売する。近年、ソバーキュリアスという価値観が普及している。日本ビールとRIZAPでは、そんな自分らしいライフスタイルを大切にする人々へ向けて、運動後のリフレッシュや日常のひとときを健やかに彩る「第3の選択肢」として、健康的でポジティブな習慣を後押ししていく。

ソバーキュリアスとは、第1の選択はお酒を飲むこと、第2の選択は、お酒を断つこと（断酒・禁酒）、第3の選択は、ソバーキュリアス（あえて飲まない）ことを指し、お酒を飲める体質であっても、「自分の意志で、心身の健康や時間の充実のために飲まないことを選ぶ」というスタイル。飲酒を否定するのではなく、しらふ（Sober）であることへの好奇心（Curious）を優先するポジティブな選択として近年注目されている新しい価値観とされる。



「チョコザップ ノン・アルコールビアテイスト」

chocoZAPは「簡単」「便利」「楽しい」をコンセプトに、気軽に楽しく運動できるコンビニジムのサービスを通じて、誰もが健康を目指せる社会の実現に向けて取組んでいる。しかし日常の中では「ジムの後に飲みたいけれど、せっかくの運動が無駄になる気がする」といった不安や、「休肝日でも喉越しの良いご褒美が欲しい」「アルコールが弱くて飲めない」という葛藤を抱えている人は少なくない。

「ビールを楽しむ時間をもっと豊かに面白く！」を掲げる日本ビールにおいても、昨今の健康志向やソバーキュリアスの浸透を受け、ノンアルコール飲料であってもビールのような味わいや高揚感を楽しめる豊かな時間を提供したいと考えている。そこで、健康と嗜好の両立を目指す両社の想いが重なったことで、今回のコラボレーションに至った。



「チョコザップレモン ノン・アルコール」

今回の商品は、日本ビールがこだわり抜いた素材本来の味わいを活かすことで、心置きなく楽しめる「罪悪感ゼロ」の仕上がりを実現している。健康を意識する人もお酒を控えている人も、誰もが疎外感なく乾杯して「おいしい」を共有できる、そんな心身ともに健康的で新しい価値を同商品を通じて提案していく考え。

商品特長は、炭酸以外の添加物を使用せず、本格的なビールの喉越しと、麦本来のふくよかなコク、深い味わいを実現したノンアルコール飲料。また、パッケージには従来のビールのクールなイメージとは一味違う、chocoZAPらしいポップで親しみやすいデザインを採用した。

同商品はアルコール0.00％のため、場所や時間を選ばず楽しめる。トレーニング後のご褒美としてはもちろん、家事の合間の息抜き、読書中のリラックスタイムなど、生活のあらゆるシーンに「おいしい休息」を提供する。

「チョコザップ ノン・アルコールビアテイスト」は、添加物（炭酸を除く）・甘味料を使用せず、ドイツやイギリスなど本場ヨーロッパの大麦麦芽100％使用し、ホップ、そして炭酸のみで製造した。甘味料に頼らず、素材へのこだわりと製法の工夫によって、ノンアルコールでありながら麦本来のふくよかなコクと深い味わいを実現している。日常の様々なシーンで、本格的なビールの喉越しを「罪悪感ゼロ」で楽しめる。

「チョコザップレモン ノン・アルコール」は、本格的なビアテイストをベースに、イスラエル産レモン果汁とレモン果皮ペーストを贅沢にブレンドした。さらに、健康をサポートするガラクトオリゴ糖をプラスした。レモン本来のキリッとした酸味と爽快感は、トレーニング後のリフレッシュにはもちろん、普段お酒を飲まない人にもおすすめとなっている。

［小売価格］各138円（税別）

［発売日］3月2日（月）

RIZAPグループ＝https://www.rizapgroup.com

RIZAP＝https://www.rizap.jp

日本ビール＝https://www.nipponbeer.jp