デロンギ・ジャパンは、コーヒー、ミルクメニューをワンタッチで愉しめる全自動コーヒーマシンの新モデル「デロンギ マグニフィカ スタート 全自動コーヒーマシン（ECAM22080GB）、以下マグニフィカ スタート ミルクモデル」を、3月12日から発売する。

近年は、カプチーノやラテマキアートなどミルクメニューを日常的に愉しむスタイルが広がり、自宅でも“カフェクオリティ”を求めるニーズが一層高まっている。このようなニーズに応えて、デロンギの「マグニフィカ スタート ミルクモデル」は、初めておうちでミルクメニューを愉しみたい人にも扱いやすいエントリーモデルになっている。ダイレクトメニューアイコンでシンプルかつ直感的な操作ができるほか、デロンギ独自の自動ミルク泡立て技術「ラテクレマ ホット」を搭載し、ふわふわ泡のカプチーノとラテマキアートなど本格的なカフェメニューをご自宅で手軽にお愉しみいただけます。本モデルは、コーヒーメニューに本場イタリアの定番「エスプレッソ」と、すっきりと繊細な味わいを愉しめる「スペシャルティ」の2種類を搭載している。さらにミルクメニューとして、甘くふわふわの口当たりが魅力の「カプチーノ」と、エスプレッソにフロスミルクを注いだなめらかな「ラテマキアート」もワンタッチで楽しめる。挽きたての香りと味わいを、バリスタが淹れたようなクオリティで、自宅でも手軽に楽しめる。加えて、給湯ノズルの装着によって、日本茶や紅茶などのお茶メニューにも活用できる。



「デロンギ マグニフィカ スタート 全自動コーヒーマシン（ECAM22080GB）」

一杯淹れるごとに丁寧に「豆を挽く」、最適な圧力で「抽出する」、さらに「内部洗浄」まで全自動で行い、本格的なコーヒーの味を手軽に実現。豆量も3段階から選択でき、好みや気分に合わせた一杯を楽しめる。ボディはサイドがグレー、トップがツヤ感のあるブラックというスタイリッシュなバイカラーデザインで、日常のコーヒータイムを心地よいひとときに導いてくれる。

デロンギはこれからも、最高の一杯で深く満たされるコーヒー体験を通じて、消費者一人ひとりに自分らしい豊かな時間を届ける。コーヒーのある生活を愉しみたい人や、ラテマキアートなどのミルクメニューを気軽に取り入れたい人に、「マグニフィカ スタート ミルクモデル」は、これからのコーヒーの新習慣を“スタート”する一台として最適となっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月12日（木）

