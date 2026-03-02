「ＷＢＣ強化試合、阪神−韓国代表」（２日、京セラドーム大阪）

韓国代表との強化試合を前にスタメンが発表された。藤川球児監督（４５）は前日１日に明言した通り、１番・中野、２番・ディベイニー、３番・近本を起用。近本の３番は２４年以来２年ぶりとなる。１、２番コンビを二遊間候補の“キャムタク”で構成する新オプションで、今年初となる関西での戦いに臨む。

試合前には公式会見に臨み、「まずペナントレースに向けてオープン戦戦はやっているが、この２試合は韓国代表と日本代表と対峙する。試合でエキサイティング場面も、プレーヤーにとってまだ出会ったことのないようなレベルの高い選手に、この２試合で出会うと思う。その経験値をペナントレースに生かしたい」などど意気込みを語った。

スタメンは以下の通り。試合は１２時開始。

【阪神】

１番・二塁 中野

２番・遊撃 ディベイニー

３番・中堅 近本

４番・ＤＨ 大山

５番・一塁 前川

６番・左翼 中川

７番・三塁 高寺

８番・右翼 小野寺

９番・捕手 伏見

投手 才木

【韓国代表】

１番・三塁 キム・ドヨン

２番・左翼 ジャマイ・ジョーンズ

３番・右翼 イ・ジョンフ

４番・遊撃 シェイ・ウィットコム

５番・一塁 ムン・ボギョン

６番・ＤＨ アン・ヒョンミン

７番・二塁 キム・ヘソン

８番・捕手 パク・ドンウォン

９番・中堅 パク・ヘミン

投手 クァク・ビン