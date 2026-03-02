猫は爪切りが苦手と聞いていたのに…暴れることを想定し初挑戦した結果／ねこのつゆちゃんのことで頭がいっぱいです

猫は爪切りが苦手と聞いていたのに…暴れることを想定し初挑戦した結果／ねこのつゆちゃんのことで頭がいっぱいです