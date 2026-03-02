「ビリギャル」モデル・小林さやかさん、第1子女児の出産発表 写真も公開「幸せな人生をスタートさせた我が娘」
【モデルプレス＝2026/03/02】坪田信貴氏の書籍「学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話」（KADOKAWA／通称：「ビリギャル」）のモデルとなった小林さやか（37）さんが3月1日、第1子女児を出産したことを発表した。
【写真】「ビリギャル」娘の写真公開
小林さんは「先日無事出産を終え、早速多くの方に愛でてもらえて幸せな人生をスタートさせた我が娘」と出産を報告。「これから楽しみがたくさんです」と喜びをつづった。投稿では、娘の手の写真も披露している。
小林さんは、坪田信貴氏の書籍「学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話」で話題を集め、2015年には「ビリギャル」として映画化。プライベートでは2020年9月に結婚を発表するも、2024年5月に離婚した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ビリギャル」娘の写真公開
◆小林さやかさん、第1子女児出産
小林さんは「先日無事出産を終え、早速多くの方に愛でてもらえて幸せな人生をスタートさせた我が娘」と出産を報告。「これから楽しみがたくさんです」と喜びをつづった。投稿では、娘の手の写真も披露している。
◆小林さやかさんプロフィール
小林さんは、坪田信貴氏の書籍「学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話」で話題を集め、2015年には「ビリギャル」として映画化。プライベートでは2020年9月に結婚を発表するも、2024年5月に離婚した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】