「ビリギャル」モデル・小林さやかさん、第1子女児の出産発表 写真も公開「幸せな人生をスタートさせた我が娘」

「ビリギャル」モデル・小林さやかさん、第1子女児の出産発表 写真も公開「幸せな人生をスタートさせた我が娘」