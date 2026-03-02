【ホロライブデフォルメコレクション Vol.3】 3月16日 発売予定 価格：1個825円

バンダイは、食玩「ホロライブデフォルメコレクション Vol.3」を3月16日に発売する。価格は1個825円。

本製品は、バーチャルタレントグループ「ホロライブプロダクション」に所属するメンバーとファンキャラクターやマスコットキャラクター、象徴するアイテムをデフォルメ彩色済みフィギュアで商品化したもの。

第3弾のラインナップには、0期生の「ロボ子さん」、3期生の「宝鐘マリン」さん、5期生の「尾丸ポルカ」さん、秘密結社holoXの「風真いろは」さんのほか、マスコットとして「ろぼさー」「ドクロくん＆一味クマ」「座員」「ぽこべぇ」の計8種類が用意されている。

「ホロライブデフォルメコレクション Vol.3」

【ラインナップ（全8種）】

ロボ子さん 宝鐘マリン 尾丸ポルカ 風真いろは ろぼさー ドクロくん＆一味クマ 座員 ぽこべぇ

(C) COVER

