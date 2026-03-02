産後の運動不足や体型の変化に関する意識調査で、 約8割の人が産後に体の悩みを抱えている一方、実際に運動を継続している人は約3割にとどまる ことが明らかになった。

今回の調査は株式会社NEXERとthe SILK（ザ シルク）によるもので、事前調査で「出産の経験がある」と回答した女性112名を対象に、2026年1月20日〜1月25日の期間、インターネットで「産後の運動」に関するアンケートを実施した。

まず「産後に運動不足や体型の変化を感じたことはありますか？」との質問には、「とてもある」が47.3％、「ややある」が31.3％となり、合計78.6％が変化を実感していると回答した。一方、「あまりない」は16.1％、「まったくない」は5.4％だった。

変化を感じ始めた時期は、「すぐに」が46.6％で最多。「3か月以内」が23.9％、「1年以上経ってから」が15.9％、「半年〜1年以内」が13.6％と続いた。

しかし「産後の運動をしましたか？」との問いには、「した」が27.3％、「していない」が72.7％となり、実際に運動に取り組んだ人は約3割にとどまった。

実施した運動内容（複数回答可）は、「ウォーキング・ジョギング」が87.5％で最多。「筋トレ（自宅・ジム）」25.0％、「ヨガ」16.7％、「ピラティス」8.3％、「ダンスやエアロビクス」8.3％だった。また、運動に取り組んで良かったと感じた人は、「とてもある」50.0％、「ややある」45.8％で合計95.8％。「あまりない」は4.2％だった。