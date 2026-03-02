¡ÚÄÔ´õÈþ¡¦Ä¹½÷¡Û´õ¶õ¡¡¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÌ¥¤»¤ëà¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ðá¡¡¡Ö³°¥«¥á¥Õ¥é¥Ã¥·¥åÆñ¤·¤¤¤Í¡×¤È18ºÐ¤ÎÁÇ´é¤â
¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤È¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÇØÌÌ¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¡Ö³°¥«¥á¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¿·¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢´õ¶õ¤µ¤ó¤Ï¹õ¤Î¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¥í¥ó¥°¤Î¹õÈ±¤ò²¼¤í¤·¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤»Ñ¤òÈäÏª¡£¼¼Æâ¤ÎÇò¤¤ÊÉ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢ËË¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤¿¤ê¼ó¤Î¸å¤í¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤¿¤ê¤È¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ç¤É¤³¤«Âç¿Í¤Ó¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´õ¶õ¤µ¤ó¤Ï¡Ö³°¥«¥á¥Õ¥é¥Ã¥·¥åÆñ¤·¤¤¤Í¡×¤È»£±Æ¤Î¶ìÏ«¤òÄÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°Û¤Ê¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¡£¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤ò³è¤«¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ìËç¤òÄÉµá¤¹¤ë¡¢Åù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
´õ¶õ¤µ¤ó¤ÎWEB¾å¤Ç¤ÎÃíÌÜ¤ÏÂç¤¤¯¡¢¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢3·î2Æü¡¦10»þ50Ê¬¸½ºß¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬115.2Ëü¿Í¡£
YouTube¡Ö´õ¶õ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡×¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬69Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û