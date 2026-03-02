山下美月、“強い女性になる”宣言「1年後くらいにはムキムキになっているかもしれません」
俳優の山下美月が2日、都内で行われた『ロンジン アーカイブ展〜時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡〜』発表記念イベントに登壇し、今年挑戦したいことを明かした。
【全身ショット】58粒のダイヤが輝く…腕時計を着用し純白ワンピースで登場した山下美月
引き締まったふくらはぎがのぞく膝丈の純白ワンピースを着こなした山下は、「今年挑戦したいこと」を聞かれ、「昨年までピラティスに行ったりジムに行ったりしていたんですけど、今年はより強い女性になるために、格闘技を習いたいなと密かに思っておりまして…」と告白。「もちろん体力づくりとか、体づくりのために、強い女性になるために通ってみたいと思っております」と明かした。そして「1年後くらいにはムキムキになっているかもしれません」とまさかの未来予想を語り笑いをこぼしていた。
本展は、190年以上の歴史を誇るスイスの名門時計ブランド「ロンジン」の、ブランドの歴史と革新の軌跡を希少なヘリテージピースとともに紐解くアーカイブ展。きのう3月1日からスタートし、5月10日まで東京・シテ・ドゥ・タン・ギンザにて開催される。
イベントにはほかに、本田響矢、坂井瑠星騎手が登壇した。
【全身ショット】58粒のダイヤが輝く…腕時計を着用し純白ワンピースで登場した山下美月
引き締まったふくらはぎがのぞく膝丈の純白ワンピースを着こなした山下は、「今年挑戦したいこと」を聞かれ、「昨年までピラティスに行ったりジムに行ったりしていたんですけど、今年はより強い女性になるために、格闘技を習いたいなと密かに思っておりまして…」と告白。「もちろん体力づくりとか、体づくりのために、強い女性になるために通ってみたいと思っております」と明かした。そして「1年後くらいにはムキムキになっているかもしれません」とまさかの未来予想を語り笑いをこぼしていた。
本展は、190年以上の歴史を誇るスイスの名門時計ブランド「ロンジン」の、ブランドの歴史と革新の軌跡を希少なヘリテージピースとともに紐解くアーカイブ展。きのう3月1日からスタートし、5月10日まで東京・シテ・ドゥ・タン・ギンザにて開催される。
イベントにはほかに、本田響矢、坂井瑠星騎手が登壇した。