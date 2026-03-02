ＮＨＫドラマの公式Ｘは１日、更新され、松山ケンイチ主演のドラマ「テミスの不確かな法廷」に出演している俳優の角谷良が、やはり松山が出演しているＴＢＳ系日曜劇場「リブート」で、意外な役で出演していることを明かし、ネットを驚かせた。

「テミスの−」は、松山が、発達障害を抱える裁判官・安堂を演じる法廷ヒューマンドラマ。幼い頃に別れた安堂の父・結城は検事で、角谷は、結城の部下・前田検察官を演じている。

ＮＨＫドラマＸでは、この角谷について「松山さんがパティシエの方のドラマで主人公の吹き替え俳優を担当している角谷良さん」と、意外な役どころであることを紹介。松山がパティシエのドラマ「リブート」は、松山演じる早瀬が、妻を殺した犯人に復讐するために、悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）にそっくりに整形する…というもので、２月２２日の放送では、儀堂にそっくりな早瀬ＶＳ本物の儀堂という、鈴木亮平が渾身（こんしん）の２役で２人のやり取りを演じて話題となったばかりだった。

その鈴木の「吹き替え俳優」が角谷だと知ったネットは「えー！まさかのそんな繋がりが！」「鈴木亮平さんと骨格がとても似ていますね」「びっくり！でも確かに似てますね！」「本物のリブーターがここに！」など驚きの声が上がっていた。

ちなみに、鈴木の身長は公式プロフィールによると１８６センチ。角谷は１８８センチと背格好もほぼ同じ。