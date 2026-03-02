「これ、慣れない……」



【写真】しばらくすると、そのままのポーズで寝てしまいました(笑)

そんな飼い主さんの困惑（？）とともに投稿された写真が、Xで1.8万件を超える“いいね”を集め、見る人をメロメロにさせています。食卓に並ぶのは、こんがり焼けた手羽先にフレッシュなぶどう。どれも美味しそうなご馳走ですが、それ以上に目を引くのがテーブルの下からの熱い視線です。



飼い主さんの膝の上で仰向けになり、潤んだ瞳をキラキラさせてじーっと見つめる柴犬の「すず」ちゃん（7歳・女の子）。今にも「私にもひと口……」と言いたげなこの状況について、入間川いぬ散歩会さん（@IrumaRiverSanpo）にお話を伺いました。



動けない飼い主「体が痛くて仕方ない」

ーーすずちゃんは、よくこのような行動をするのでしょうか？



「2年ほど前からするようになったのですが、きっかけは不明です。食事中から離席するまで、ずっとこの状態ですね。飼い主の顔が見えることや、足の間に挟まる安心感があるのかもしれません」



ーーこの光景を至近距離で見た感想は？



「これ以上ない特等席を見つけたな、と思いました（笑）」



ーー食事中はどんな様子ですか？



「見つめていたかと思うと、そのまま眠ってしまうことが多いんです。そうなると起こしてはいけないと思い、私も動けなくなってしまって……体が痛くて仕方ありません」



ーーふだんは、どのような性格の子ですか。



「すずに会うと、みなさん同じ反応をされると思うのですが、『お転婆で元気そのもの』なんです。もう7歳になりますが、落ち着くどころか、ますます元気に走り回っています。先日も、同じ柴犬を散歩している方から『2歳くらいですか？』と聞かれました。実年齢より若く見られることが多いので、そろそろ『はい、そうです！』と答えてもバチは当たらないのでは……などと思ったりしています」



最強の「見つめる攻撃」を仕掛けてくるすずちゃんに、リプライ欄ではほっこりする声が続出しています。



「かわいい」

「食べこぼし待ちかな？」

「ひとくち毎にかわいい」

「ひょっこりワンですね！」

「気になって食べれない（笑）」

「テーブルの下にいるのかい、びっくり」

「最強の目力攻撃、開始！この潤んだ瞳に抗える人なんて、いるのかな？」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）