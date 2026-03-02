スポーティ仕様！

2026年2月13日から15日までの3日間、インテックス大阪を会場に開催された関西最大級のカスタマイズカーの祭典である「大阪オートメッセ2026」には、さまざまな車両が展示されて来場者の注目を集めていましたが、今回はGR8ブースに展示されていたトヨタ「プロボックス｣をご紹介します。

トヨタの商用バンとしてラインナップされているプロボックスは、ビジネスカーとして使われることを前提とした質実剛健なクルマづくりや使い勝手の高さ、そして圧倒的な耐久性などで高い評価を集めるモデルとして知られています。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「プロボックス“スポーツ”」!?です！ 画像で見る！（55枚）

その実力は、ビジネスユーザーはもちろんのこと、一般ユーザーにも広く知れ渡っており、趣味の相棒から車中泊のベース、はたまた走りのベース車など幅広い層からも高い人気を集めています。

そんなプロボックスは昨今、車高を高めてオフロード系タイヤを装着するようなラギット系のカスタマイズのベースとして選ばれることが多くなってきていますが、愛知でハイエースのカスタムを得意とする「GR8 STYLE」は、その流行とは一線を画す専用ボディキットをリリースしました。

「S.S.S.BOX W-TUNE」と名付けられたこのボディキットは、スタイル、スポーツ、ストリートの頭文字であるSを冠したもので、プロボックスにスポーツカーのエッセンスを採り入れたものとなっているのが大きな特徴。

ボディキットは、フロントハーフスポイラー、フードトップモール、フロントダクトカバー、サイドステップ、オーバーフェンダー、リアハーフスポイラー、リアルーフスポイラーの7点で構成されており、フルキットで装着した姿は商用バンとは思えないスポーティなものとなっています。

もちろん、各パーツを個別に購入・装着することも可能なので、自身の好みに合わせてチョイスすることも可能という点も嬉しいポイントと言えるでしょう。

そしてパーツの購入だけでなく、新車未使用車をベースとしたコンプリートカーの販売も行っています。

価格は、ガソリンエンジンモデルで259万8000円、ハイブリッドモデルで289万8000円です。（いずれも新車未仕様車ベース）

なお、会場に展示されていたデモカーには、まもなく販売が予定されているヴァレンティ製のヘッドライト＆テールランプも装着されていたほか、オリジナルマフラーも開発中とのことなので、プロボックスユーザーはGR8 STYLEのサイトをチェックしてみてはいかがでしょうか。