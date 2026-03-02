送信ボタンを押す前にAIに見せてクールダウンして…配送遅延のクレーム、騒音トラブルにも「角が立たない」メールを送れるAI活用術

「クレーム」はたとえ正論でも、言い方ひとつで相手に与える印象から、その動きまで変えてしまうもの。通販全盛の今、配送の予定変更に振り回されて怒りのままクレーム送信、直後に自己嫌悪…そんな経験、誰しもあるだろう。



そこで次回からは、送信前にちょっとAIに下書きを見せてみてはどうだろう？ 事実と要望がしっかり整理された「角の立たない問い合わせ」が手に入る手順を解説する。

新刊『AI×家事 毎日バタバタな3児ママがAIを使ってみたら、一人で悩む時間が消えた』より一部抜粋・再構成してお届けする。

怒りのメールを送信。自分の大人げなさに落ち込む

ネット通販で注文した学用品が届かない。問い合わせたら「本日中にお届けします」との回答。それを信じて待っていたのに、夜9時を過ぎてから「配送は明日になります」と通知が来た。



明日の学校に持たせないといけないのに。最初から難しいとわかっていれば、近所で買うという代替案が取れたのに。その「選択肢を奪われたこと」へのやるせなさが引き金になり、怒りが沸騰する。



勢いのままメールを打ち込む。「事前の案内と違いますよね」「もっと早く共有してもらえれば」……正論という名の武器で相手を詰め、送信ボタンを強打。



でも、送信完了の画面を見た瞬間に、スッと血の気が引いていく。「あんな言い方しなくても」という後悔と、「相手も限られた条件で対応してくれているのに」という想像力が、遅れてやってくる……。結局、自分の未熟さに落ち込むのです。

〈ChatGPTに聞いてみた!〉

USER

この文章を、カスタマーセンターに送る問い合わせメールとして整えてください。そのまま送るとクレーマーっぽくなってしまうので、「相手に敬意を払いつつ、こちらの困っている状況と要望が確実に伝わる」トーンに書き換えてほしいです。（※「相手に敬意を払いつつ」と条件を添える）



【元の文章】

「今日の夜までに届くと言われたのに来ませんでした。再度問い合わせたら明日になると言われました。子どもが明日学校で必要なので今日中に届くと聞いて安心していました。間に合わないなら別の手段を取れたのにと困っています」（※まずは怒りのままに入力してOK）

AI ChatGPT

お気持ち、よくわかります。怒りをそのままぶつけると、クレーマー扱いされてしまうリスクもあります。相手に敬意を払いつつ、「約束が守られなかった事実」と「こちらの困っている状況」を冷静に伝えて、至急の対応をお願いする文章に整えました。



件名：配送遅延に関する確認とお願い

ご担当者様本日中の配送とお伺いして待機しておりましたが、届かず困惑しております。今回の予定変更により、明日の予定に影響が出てしまっている状況です。明日の午前中までに届けていただくことは可能でしょうか? もし難しい場合は、最短の配送時間を至急お知らせください。（※「冷静で伝わる」文章に書き直してもらえる）

感情と事実を分け「伝わる文章」でクールダウン

怒り心頭の状態で書いた文章は、どうしても相手を責めるトーンになってしまいがち。しかし送信する前にAIに「書き直して」と頼むことで、自分と相手の間にワンクッション置くことができます。



AIの冷静な文面を見ると、「あ、私はただ困っている状況を伝えたかっただけなんだ」と本来の目的に立ち返れます。相手から丁寧な返信が来たとき、心底ホッとしました。怒りを無理に抑え込むのではなく、適切な言葉に変換してもらう。このプロセスを経ることで、建設的に交渉を進める余裕が生まれます。

【ポイント解説】

POINT1 まずは感情のまま書く

いきなり理性的な文章を作ろうとせず、まずは「納得できない!」「困ってる!」という怒りをそのまま書き出してください。AIは誰にも見せない下書き用です。多少乱暴な言葉や愚痴が混ざっていても構いません。頭の中にある怒りをいったんすべて吐き出すことが、冷静さを取り戻す第一歩になります。



POINT2 「事実」と「感情」を分ける

書き出した文章の中から「商品が届かない（事実）」と「困っている（感情）」をAIに整理させます。「事実だけを残して、感情的な言葉は削除して」と指示すれば、相手に伝えるべき要望だけが残ったクリアな文章になります。相手を責めるのではなく、困っている状況だけを伝えるのが、トラブルを解決するコツです。



POINT3 「敬意を払って」と頼む

仕上げに「トーン（口調）」を指定します。「相手に敬意を払いつつ」「事務的になりすぎず丁寧な大人の対応で」「でも要望は強く伝えて」といったニュアンスを伝えると、AIが角の立たない適切な表現に書き換えてくれます。感情的にならずに、相手にスムーズに動いてもらうための最適な言葉遣いを提案してくれます。

送信ボタンを押す前に、AIに見せてクールダウン

怒りに任せて書いたメールは、送信ボタンを押した瞬間に後悔に変わることがあります。AIに「これをマイルドにして」と頼む工程を挟むことは、文章を直すだけでなく、高ぶった感情をクールダウンさせる時間を作ることにもなります。対人トラブルを防ぐための、現代的なアンガーマネジメントの一つと言えるかもしれません。

〈こんなときにも使える!〉

隣人の騒音トラブル、手紙で穏便に伝える

USER

上の階の住人の足音がうるさくて眠れません。特に深夜1時頃です。文句を言いたいけど、ご近所トラブルになるのは怖いので、角が立たないように伝えたいです。「生活音はお互い様だけど、深夜だけは気をつけてほしい」というニュアンスで、ポストに入れる手紙の文面を考えてください。（※まずは事実と感情をそのまま書き出す。 ※直接言いにくい苦情も手紙なら伝えやすい）

AI ChatGPT

ご近所付き合いに配慮し、相手を責めずに「困っている事実」だけを低姿勢で伝える文面を作成しました。



（手紙案）

〇〇号室の方へ突然のお手紙で失礼いたします。下の階に住んでいる者です。

普段より生活音についてはお互い様と理解しておりますが、ここ最近、深夜1時頃の足音や物音が少し響いており、目が覚めてしまうことがあり、困っております。



建物の構造上、音が伝わりやすいこともあるかと思います。私どもも気をつけますが、深夜の時間帯だけでも、少しだけ足元にご配慮いただけますと大変助かります。

勝手なお願いで恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。（※「お互い様ですが」とクッション言葉を入れてくれた）

騒音問題は当事者同士だと感情的になりやすく、直接伝えると大きなトラブルに発展しかねません。そんな時、衝動的な「静かにして!」という怒りの言葉をAIに通すと「生活音はお互い様ですが、深夜の足音だけ少し気になっておりまして」といった、理性的で角の立たない文章に変換してくれます。



住人同士の良好な関係を壊さず、でも困っている事実はしっかり伝える。間にAIという客観的な工程を挟んで冷静な言葉を選ぶことが、ご近所トラブルのリスクを未然に防ぐ大きな助けになります。とっさの感情を抑え、双方が落ち着いてやり取りできる余白が生まれるのです。



文／宮崎真理 写真／PhotoAC

