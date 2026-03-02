踊る！ 『ポケモン』マダツボミを“実寸大”で作ってみた！ 音に反応して楽しげに揺れるマダツボミの姿が、ゲームの世界に近付いたようでワクワクする

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【実寸大ポケモン】踊る！マダツボミ作ってみた』というkagerou works.さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

実寸大でポケモンを作る。動画第七弾は「マダツボミ」です。 FDMプリンタによる3Dプリント出力です。 全長約700mmの実寸大モデルです。 平成懐かしのおもちゃ、フラワーロックのように音に反応して踊ります。

実寸大のポケモン作品を制作している投稿者のkagerou works.さんが、音に反応して踊るマダツボミを作りました。

きっかけは懐かしのオモチャの「フラワーロック」の残骸を発見したこと。音に反応して動くことから一大ブームとなった花の形のオモチャです。

まずはマダツボミの3Dモデルを制作し、ABS樹脂でパーツを印刷しました。

パーツ同士を接着して表面処理をします。

茎部分はプールスティックをカットして形作りました。

駆動部分は電子工作キットを使って画像のような構成に。

音を検知すると4秒間モーターが回るように設定しています。

モーター取り付け用のベースは3Dプリントで作成したものです。

ベニヤ板で作った天板に取り付けたスイッチと駆動部を接続し、モーターベース部を固定します。

PUチューブにPTFEチューブを通したものをベースに突き刺したら、プールスティックを被せて余った部分をハサミでカット。

さらに軸となるステンレス丸棒をチューブに通してカットしたら茎部分のできあがり。

動作確認のため手を叩いたら、茎はうねうねと良い感じに動きました。

あとは塗装してトップコートで全体のツヤを整えて……

踊るマダツボミが完成！

kagerou works.さんと並んだところです。実寸大なのでかなりの存在感ですね。

スイッチを入れて笛を吹くと、マダツボミが動き始めます。

左右に大きく揺れるマダツボミ。

吹くのをやめても何故かすぐには止まらず、ちょっと笑ってしまうkagerou works.さん。

しっかり止まったところでまた躍らせます。楽しそうに動くマダツボミと並ぶ様子からは、まるで両者がコミュニケーションを取っているかのような雰囲気が感じられます。

今年で30周年になるというポケモン。1988年発売のフラワーロックをモチーフにマダツボミを作っていて、kagerou works.さんは何だかノスタルジックな気持ちになったそうです。実寸大でポケモンを作っているとあの日画面越しに見た世界に少しだけ近付けた気持ちでワクワクするのだとか。

実寸大のマダツボミが踊る様子、ぜひ動画でご覧ください。

視聴者のコメント