震災が相次ぎ住宅の『耐震化』に注目が集まるなか、リフォームなどを相談できるイベントが開かれています。



新潟市産業振興センターで開かれている『ienoma リフォーム・新築・不動産フェア」は77の企業が出展し、耐震性や光熱費の削減などを相談できるブースが人気を集めていました。



■訪れた人

「どういうリフォームをしたらいいかなと思って見にきた。今の先端のものが見れたので、今後どう変わるか分からないけど参考になれば。」





こちらの住宅会社は、家作りに興味を持ってもらおうと丸太切りの体験を企画しました。



■小学2年生

「難しかったけれど楽しかった。」



このイベントは、3月2日まで開かれます。