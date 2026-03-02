山下美月、腕時計に58粒のダイヤ輝く 無垢な純白ワンピースを大人の女性にアップデート
俳優の山下美月が2日、都内で行われた『ロンジン アーカイブ展〜時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡〜』発表記念イベントに登壇した。
【全身ショット】お似合いすぎる…純白ワンピースにダイヤ輝く腕時計を着用して登場した山下美月
すらりとしたふくらはぎがのぞく純白のAラインワンピースで登場した山下は、「エレガンス」を象徴する、86万2400円の人気ジュエリーウォッチ「ロンジン プリマルナ」を着用。58粒のダイアモンドが煌めくモデルで、クラシカルな無垢なスタイリングを大人の女性に格上げ。
山下は「プリマルナ」というモデル名に触れ、「小さい月という意味を持っていて、私の名前との関連もあって、うれしい。深めのブルーがかっこよくも女性らしい繊細なデザインになっていて、大人の女性になった気分です」と笑顔を見せた。
本展は、190年以上の歴史を誇るスイスの名門時計ブランド「ロンジン」の、ブランドの歴史と革新の軌跡を希少なヘリテージピースとともに紐解くアーカイブ展。きのう3月1日からスタートし、5月10日まで東京・シテ・ドゥ・タン・ギンザで開催される。
イベントにはほかに、本田響矢、坂井瑠星騎手が登壇した。
