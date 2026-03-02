三井住友カード、最上位カード会員向けに特約店サービス提供を開始
三井住友カードは2月24日から、最上位カード「三井住友カード Visa Infinite」の会員向けに、対象加盟店での利用で追加ポイントが付与される特約店サービス「リワードアップ Visa Infinite」の提供を開始した。
三井住友カード Visa Infinite
同サービスは、宿泊予約サイトや交通、ドラッグストア、スーパーなど幅広い店舗での利用に対し、通常ポイント1%に加えて対象店舗ごとの追加ポイントが還元される仕組み。
あわせて、従来のプラチナプリファード会員向けサービス「プリファードストア(特約店)」の名称を「リワードアップ プラチナプリファード」へ変更する。なお、名称変更に伴う対象店舗や還元率などのサービス内容に変更はないとのこと。
2月24日からの変更点
三井住友カード Visa Infinite
同サービスは、宿泊予約サイトや交通、ドラッグストア、スーパーなど幅広い店舗での利用に対し、通常ポイント1%に加えて対象店舗ごとの追加ポイントが還元される仕組み。
あわせて、従来のプラチナプリファード会員向けサービス「プリファードストア(特約店)」の名称を「リワードアップ プラチナプリファード」へ変更する。なお、名称変更に伴う対象店舗や還元率などのサービス内容に変更はないとのこと。
2月24日からの変更点