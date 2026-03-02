＝LOVE、新CMでオリジナルソング披露 マイナカード利用促進キャンペーンに起用「皆さんもぜひ一緒に踊っていただけたら」
【モデルプレス＝2026/03/02】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）が、政府広報キャンペーン「マイナカードの利用促進」テレビCMへの出演が決定。3月2日より全国で放映される。
マイナカードは、本人確認、年齢確認、住民票等の各種証明書のコンビニ交付等、日常生活における利用シーンの拡大を続けている。その一方で、マイナカードで利用できるサービス・手続の中には知らないものがある、マイナカードを持ち歩いていないといった人も少なくない。このような状況を踏まえ、マイナカードの利便性に気付き、マイナカードを「持つ」ことから「使う」ことへの転換・促進を図ることを目的に、＝LOVEを起用した政府広報キャンペーンが3月2日より開始する。
今回のキャンペーンは全国民を訴求対象とするが、マイナカードには若年層世代の利用が期待をれる機能が多く存在し、マイナカードの利用による利便性の実感をしていただけると考え、特に10代〜20代の「Z世代」・「α世代」を中心とした若年層を主なターゲットに設定。加えて、マイナカードは本人確認機能などを活用し、ライブイベントにおけるチケットの転売防止等、安全・便利な民間ビジネスを実現するための取組を進めていることから、将来的に、特に利用が期待される若年層に対して、まずはマイナカードの利便性を知ってもらうことが必要とされている。
さらに、3月は入学や入社等により、若年層が転居を伴って新たな生活を迎えることが多く、引っ越しによる手続き等、マイナカードを活用できる機会も多いと考えられる。このような意図から、今回の広報キャンペーンでは＝LOVEを起用。若年層に浸透しやすい「音楽」に焦点を当て、＝LOVEが歌うマイナカードの便利な利用シーンを訴求するCMオリジナルソングを制作した。
キャンペーンでは、このオリジナルソングを軸に、TVCMやフルバージョンPVも公開。マイナンバーPRキャラクターであるマイナちゃんと＝LOVEのメンバーが登場し、マイナカードの利用で便利になる日常シーンについて、耳に残り、思わず口ずさんでしまうようなリズムと映像に乗せて伝える。
＝LOVEの全メンバーが登場する新TVCM「まだまだマイナー？マイナカード」を3月2日から全国で放送。新TVCMは、＝LOVEのライブ会場を模したシーンからスタート。本キャンペーンのCMオリジナルソング「まだまだマイナー？マイナカード」を観客とのコールアンドレスポンスを交えながら歌唱する。マイナカードの具体的な利用シーンについて、映像を交えながら紹介し、日常のさまざまなシーンで役立つ存在であることをリズミカルに伝えている。
なお、本CMはTV放送開始に合わせ、YouTube、X、Instagramなどの各SNSでも広告配信が開始。さらに、3月9日からはTVer、Netflix、Amazon Prime Videoなどの動画配信プラットフォームでも順次Web CMが展開される。また、TVCM撮影時のメイキング映像や、＝LOVEへのインタビュー動画も公開される。
また、本キャンペーンのCMオリジナルソング「まだまだマイナー？マイナカード」のフルバージョンPVも公開。巨大マイナカードをバックに、マイナちゃんと＝LOVEがオリジナルダンスを披露しながら、マイナカードについてテンポよく歌いあげる。さらに、メンバーが2人組になり、マイナカードの利用シーンを伝える縦型ショート動画が計5本、政府広報のSNSで配信される。コンビニでの住民票取得、マイナ保険証、本人確認など、日常のシーンでマイナカードが活躍することをショート動画ならではのテンポの良さで紹介。また、メンバーとマイナンバーPRキャラクター「マイナちゃん」がCMオリジナルソングの振り付けの一部を行うショート動画も公開される。
ほかにも、マイナカードの利便性や安全性について紹介する特設サイトの公開、3月14日に開催される「マイナビ TGC 2026 S／S」へのマイナカードの体験型ブース「便利になっちマイにゃ展 with ＝LOVE」の設置、東急渋谷スクランブルスクエア UCチカビジョン ジャック、Abema×新R25タイアップも決定している。（modelpress編集部）
・新CMの撮影を終えて
佐々木舞香「こういう本当のライブ会場みたいなセットで、CMオリジナルソングを歌わせてもらって。そしてマイナちゃんの衣装が、私たちとお揃いなんです！動くたびにね、フワフワしててかわいいですマイナちゃん」
・お気に入りの振り付け
佐々木「私はやっぱり『マイナンバーカード♪』が好き。ハートを描いてカードを作るっていうところがすごいキャッチー。真似しやすいし、覚えやすくて踊ってて楽しいです」
野口衣織「小指で、約束みたいなところ（ポーズ）がかわいいなって思います」
・実際に使いたいと思ったマイナカードの機能は？
大谷映美里「コンビニのプリンターで住民票が取れる！すごい便利。役所に行くのってスケジュールとかで大変だったりするんですけど、身近なコンビニで住民票が取れるっていうのはすごいありがたいなって思います！」
・コンビニで住民票がプリントできる機能、知ってましたか？
佐々木「知ってました！取ったことあります！めっちゃ便利ですよ！すぐ手に入れられるもんね」
齋藤樹愛羅「これでゲットできちゃうの？ってびっくりしました」
高松瞳（※「高」は正式には「はしごだか」）「何時でも行けるしね」
・他に便利に感じた機能はありますか？
大場花菜「病院行った時に保険証じゃなくて今はマイナンバーカードでできるので便利だなって思います」
野口「お薬の記録もしてくれてるから、すごく便利だなって思います！」
・マイナカードの利便性を誰に伝えたいですか？
齋藤「やっぱりファンの皆さんに伝えたいです！それこそ＝LOVEのライブに来る時とかに本人確認で使えますし、常に持ち歩いてほしいですね」
山本杏奈「私たちの父、母、祖父母や本当に老若男女の方に、このマイナンバーカードが簡単（に使える）というのを、私たちがしっかりとアピールして、たくさんの方により持ってほしいなと思います」
・ファンの皆さんにメッセージをお願いします
高松「本当に今回作っていただいた振り付け、オリジナルソングの振り付けがとてもキャッチーで真似しやすいので、皆さんもぜひ一緒に踊っていただけたらなと思います」
