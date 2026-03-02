増田貴久（提供写真）

【モデルプレス＝2026/03/02】NEWSの増田貴久が、自身初のカバーアルバム「増田貴久のカバー」を4月8日に発売決定。あわせて、収録楽曲や特典内容、新ビジュアルが公開された。

◆増田貴久、初のカバーアルバム決定


過去に、ソロ作品として「FOREVER MINE」（山下達郎）や「恋文」（Every Little Thing）など、数々のカバー楽曲をリリースしてきた増田。1st ソロアルバム「喜怒哀楽」に続く本作は、全曲カバー楽曲で構成されたフルカバーアルバム。楽曲ラインナップとして、宇多田ヒカル「First Love」、JUJU「やさしさで溢れるように」、DALI「ムーンライト伝説」などの楽曲や、KinKi Kids「Bonnie Butterfly」、V6「Believe Your Smile」、TOKIO「うわさのキッス」、SMAP「世界に一つだけの花」など先輩グループの楽曲、テゴマス「キッス〜帰り道のラブソング〜」のセルフカバーほか全12曲を共通収録する。

増田にとって思い入れのある楽曲や、歌い継がれる過去の名曲、そして新しい世代へと受け継ぎたい楽曲など、様々な時代・ジャンルの楽曲がセレクトされている。原曲への敬意と、増田の歌唱表現が交差する本作は、世代を超えて音楽の魅力を再発見できる作品となっている。

◆「増田貴久のカバー」ライブ映像ほか特典内容解禁


映像特典として、初回盤Aには「増田貴久のカバーのライブ」を収録。3000本を超えるキャンドルに囲まれた幻想的な世界で、「やさしさで溢れるように」「ムーンライト伝説」「にじ」「世界に一つだけの花」「キッス〜帰り道のラブソング〜」の5曲を、フルコーラスで豪華ビッグバンドとともに届けるオリジナルライブ。初回盤Bには「喜怒哀楽」 ネコますVer. Music Video＆Making を収録する。

1stソロアルバムに収録された楽曲「喜怒哀楽」のMusic Videoを、増田オリジナルキャラクター「ネコます」主演のコマ撮りアニメーションで完全再現。15分の1サイズのミニチュア世界で情感たっぷりにパフォーマンスするネコますと、増田が参加したメイキング風景も収録される。加えて、全編増田によるスタイリングで挑んだジャケット写真撮影に完全密着したドキュメンタリー「Making of Jacket Shooting」も収録されている。

◆増田貴久、SPイベント＆ツアー開催


アルバムの発売を記念して、商品を購入・応募した人の中から抽選で招待するスペシャルイベントも開催決定。詳細は後日公式HP・SNS にて発表予定。そして、4月10日の北海道公演を皮切りに、5都市14公演のツアー「増田貴久 2nd LIVE 喜怒哀楽」が開催される。（modelpress編集部）

◆商品情報


増田貴久 2nd Solo ALBUM「増田貴久のカバー」
2026年4月8日（水）発売

◆ライブ情報


「増田貴久 2nd LIVE 喜怒哀楽」

［北海道］ 札幌文化芸術劇場 hitaru
2026年4月10日（金）17：30
［福岡県］ 福岡サンパレス
2026年4月20日（月）18：00
2026年4月21日（火）13：00／17：30
［東京都］ 東京ガーデンシアター
2026年4月28日（火）17：00
2026年4月29日（水・祝）14：00／18：30
［兵庫県］ 神戸国際会館 こくさいホール
2026年5月7日（木）18：00
2026年5月8日（金）13：30／18：00
［大阪府］ オリックス劇場
2026年5月21日（木）17：00
2026年5月22日（金）18：00
2026年5月23日（土）13：30／18：00

