ダンス・ボーカルグループ「TRF」のDJ KOOさん（64）が2026年2月25日、自身のインスタグラムを更新。「TRF デビュー33周年を迎えました！！」と報告し、若かりし日のメンバーたちとのショットを公開した。

「感謝しかありません！！」

DJ KOOさんは「2月25日 TRF デビュー33周年を迎えました！！」と報告し、「皆さんありがとうございます！！」と感謝の言葉を添えていた。

昔を振り返りながら「全国各地のイベントやCLUBでDJをやらせてもらってますが33年経った今でも TRFの曲で盛り上がって踊ってくれること本当に嬉しく感謝しかありません！！」、「小室さん最高の楽曲をありがとうございます！！」とつづっていた。

また、「懐かしい写真がありました！！」とのことで、「イケイケtrf」というメンバー5人での写真、「当時1ヶ月20万かかったドレッド」という自身の写真を公開した。ほかにも、ボーカルのYU-KIさんとのオフショットもあった。

最後は「皆さんへの感謝、メンバーへのリスペクトを持ってこれからも健KOO第一で頑張っていきます！！」、「どうぞ、よろしくDO DANCE！！」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ドレッドヘアのDJ KOOさんが全身ブラックコーデで、「TRF」のメンバー5人のショットを公開した。2枚目はソロショットで、3枚目はYU-KIさんとの2ショットとなっている。

この投稿には、「昔かっこよすぎます！」「TRFは私の青春」「ガングロ爆イケ」「若い頃のkooさんめっちゃイケメン」といったコメントが寄せられていた。