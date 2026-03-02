佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の3月2日の天気をお伝えします。



「天気の予想」

天気は下り坂です。朝は雨が降っていないところも次第に降り出すでしょう。風が強まりますので気象情報にご注意ください。



「花粉情報」

雨の時間が長いものの、花粉には注意が必要です。各地で「多い」予想となっています。花粉症の方はご注意ください。



「雨の予想」

佐賀県では早いところでは午前中から雨が降るでしょう。だんだん雨の範囲が広がってきて、昼ごろには全域に雨雲がかかる見込みです。午後になると雨足が強まり、土砂降りの雨となります。夜にかけても雨が続き、お帰りの時間帯は本降りの雨のところがほとんどでしょう。



「傘は必要なのかどうなのか？」

朝は雨が降っていないところがほとんどですが、広い範囲で雨が降ります。雨足が強まる時間帯があるので、折りたたみではなく大きめの傘が良いでしょう。



「気温はどうなのか？」

最高気温は1日よりも大幅に低いでしょう。久留米市や佐賀市では6℃低く14℃の予想です。福岡市でも14℃、北九州市では13℃でしょう。



「なのか間予報」

雨は火曜日の朝にかけて続く見込みです。水曜日には日差しが戻りますが、金曜日は再び広い範囲で雨が降るでしょう。また、しばらく朝の気温は平年よりも高い日が続きますが、今週後半はこの時期らしい寒さでしょう。朝と昼の気温差も大きくなりそうです。