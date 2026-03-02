2日(月)の夜から3日(火)にかけて、近畿地方は広い範囲で雨が降りそうです。3日(火)の日中は、都市部でも雨脚が強まり、南部では雷を伴って激しい雨の降る所があるでしょう。風も強まり、太平洋沿岸ではしける見込みです。南部では、雨の降り方や落雷に注意するとともに、強風や高波にもご注意ください。

2日(月) 早い所は夕方から雨 夜は各地で雨が降る

2日(月)は西から近づく低気圧の影響で、近畿は天気が下り坂になりそうです。午後は雲が厚みを増し、夕方以降は南部から雨が降りだすでしょう。次第に雨の範囲が広がり、夜はほとんどの所で雨が降る見込みです。

3日(火) 全般に雨が強まる 南部では雷の恐れも

3日(火)は、低気圧が西日本の南岸付近を進む見込みです。近畿は夕方にかけて、広く本降りの雨となるでしょう。昼間は低気圧周辺の発達した雨雲が流れ込み、京阪神でも雨量が多くなりそうです。紀伊半島南東側では、暖かく湿った空気が流れ込んで大気の状態が不安定になるため、朝から昼すぎにかけて激しい雨や雷雨となる所があるでしょう。強い風が吹きつけ、太平洋は次第にしける見込みです。強風や高波にもご注意ください。

また、雨の影響で、朝から気温が上がりにくいでしょう。北部では最高気温が9℃から10℃くらいと、寒くなりそうです。風を通しにくい服装を選ぶと良いでしょう。