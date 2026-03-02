俳優の本田響矢が２日、都内で行われた「ロンジン アーカイブ展〜時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡〜」（５月１０日まで、東京・銀座のシテ・ドゥ・タン・ギンザ）発表記念イベントに出席した。

フジテレビ系連続ドラマ「波うららかに、めおと日和」（２０２５年）の帝国海軍中尉の「瀧昌さま」役で大ブレイクした本田は、「ロンジン フレンド・オブ・ブランド」に就任し「普段から腕時計をすることが好きで、日常で常につけるようにしていました。心の底からうれしくて、光栄です」と笑顔を浮かべた。

金髪に黒スーツ姿、左腕には１９３０年代に特許取得のフライバック機能を搭載した「ロンジン スピリット パイロット フライバック」（７７万７７００円）を着用。「男らしさは残りつつ、どこか上品さとエレガンスは僕自身、意識していること。今回つけていることももっとごつごつしているイメージがありましたが、サイズ感も小さくて、デザインも上品。とても好きな腕時計です」と太鼓判を押した。

自身のターニングポイントには「去年、２０２５年丸っとです」と挙げた。「瀧昌さま」役で脚光を浴び、写真集「ＥＣＨＯＥＳ」を発売し、音楽劇「エノケン」にも出演した１年間を振り返り「いろんなことが詰め込まれた１年。成長させていただいたと思っているので、今年もすごく楽しみにしています」と力を込めた。

この日、美顔器に初挑戦したことを告白。「今日初めてお支度中に使いまして、こんなにもむくみって取れるんだって思いました。花粉の時期でむくんでいましたが、美顔器のおかげですっきりできました」と照れ笑いした。

創業１９０年以上の名門時計ブランド。同展では、スイスの本社に併設された「ロンジン ミュージアム」より厳選した１９点を一般公開する。本田は「長い歴史が全部詰まっている。常に身につけているアイテムの一つとして、自分のつけている物の歴史を知っているか、いないかで大きな違いがあると感じました」と語った。