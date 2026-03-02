小池百合子・東京都知事が「花粉ゼロ」を掲げてから10年が経つ。しかし、その現実は改めて説明するまでもないだろう。都内マンションの販売価格を定点観測し続けるマンションブロガー「マン点」氏は、同じ都内でも地域によって飛散する「花粉の量」には大きな開きがあると指摘する。同氏のレポートをお届けする。

1日の労働の4割を削り取る「目に見えない環境負荷」

毎年「この季節」が来ると憂鬱な気分になる人も多いだろう。花粉症は「個人の体質」の問題にとどまらず、国策として大量に植えられたスギ人工林による「現代の公害」と捉えることもできる。

【東京】花粉飛散分布図

厚生労働科学研究の報告や、日本鼻科学会の調査によれば、スギ花粉症患者の労働能率低下率は平均して「33％から42％」に達するという。つまり、デスクに座っているあなたのパフォーマンスは、その約4割が知らないうちに“霧散”していることになる。

これは「出勤はしているが、症状によって業務能率が著しく低下している状態」。すなわち「見えない欠勤」とも称される経済損失である。

ところで、同じ23区でありながら、その飛散量には地域によって大きな違いがあるのをご存じだろうか。

実は、杉並区や練馬区と、墨田区や江東区では、そのエリア一帯の花粉の飛散条件に明確な差があるのだ。不動産価値を語る際、我々はこれまで地価や交通利便性にばかり目を奪われてきた。

しかし、毎年のように花粉症に頭を抱える人にとって、それはもはや不動産選びにおける「隠れた資産価値」とも言える。データでひも解く、居住地選びの新たな判断材料を提示したい。

行政の通信簿：年率0.1％の物理的限界

2016年の都知事選に始まり、翌年の衆院選で小池氏が「希望の党」を結成した際にも掲げられた「花粉症ゼロ」公約。行政は大量の花粉を生むスギ人工林の「伐採」「植え替え」「発生抑制」の三本柱を軸に対策を講じてきた。

年間予算を増額し、多摩のスギ林を植え替える努力は評価されるべきだが、そこには冷徹な「物理の壁」が立ちはだかる。

都の最新資料（令和7年版・暫定）によれば、2016年以降の年間植栽実績はほぼ30〜50ヘクタールで横ばいだ。母数となる2万ヘクタール超の人工林に対し、年次進捗率はわずか0.1%〜0.2%前後。20年近い積み上げをもってしても、累計では「全体の3％」にも満たない。

都の作成した資料の中ですら「伐採更新は依然として十分に進んでいない」と、その遅れを認めている状況。森林の構成を変えるためには数十年単位の時間が必要なのだ。岸田政権（当時）が打ち上げた「10年」という目標も、自然のサイクルの前ではあまりに短い区切りだと言わざるを得ない。

花粉の発生源としての森林体積は依然として圧倒的であり、統計的には変化が見られないのが現状だ。

行政による抜本的な解決には半世紀以上の時間がかかるのであれば、個人の立地選択で対抗するしかない。

巨大都市を貫く「花粉の回廊」

花粉は空から一様に降り注ぐのではない。風に乗り、地形を這う「粒子の流れ」だ。

主要都市の観測データを見れば、その挙動は一目瞭然である。多摩のスギ林を源流とした「花粉の大河」は、春の西風に乗って都心を縦断し、東の海へと抜ける。その過程で明確な「濃度の勾配」を描くのだ。

発生源に近い杉並・練馬といった「風上」の住宅街は、シーズンを通して高い数値に晒される。一方で、そこから都心を挟んだ東側に位置する墨田や江東のエリアでは、飛散量がぐっと少ないのがわかる。

ウェザーニューズ（WNI）の観測値によれば、杉並区と江東区では飛散量に最大で「約5倍」もの開きがある。環境省の年次データにおいても地点間で数倍の開きが確認でき、同じ都内でも居住地によって「吸い込む花粉の総量」が異なることが分かる。アレルギー疾患においては、「累積の花粉曝露量が増えるほど、発症率や症状が重くなる（量反応関係）」ことが臨床研究で報告されており、花粉症に苦しむ人にとってこの数倍規模の“格差”は無視できない。

この“格差”は、大阪圏や名古屋圏でも同様に表れる。大阪では生駒山地に近い東側が直撃を受ける一方、ベイエリアでは飛散量が抑制される「東高西低」の形に。名古屋でも山間部からの距離が飛散量に大きな影響を与えている。

同じ都市、同じ鉄道沿線であっても、立地によってさらされる花粉の飛散環境は大きく異なる。これは個人の努力では変えられない、土地の構造に起因する格差といえる。

なぜ東側は「聖域」となるのか。二重の防壁

なぜ、大量の花粉を運ぶ風の下にありながら、江東や墨田といった東側のエリアは守られているのか。そこには、「二重の物理的な防壁」が存在する。

第一の壁は、都心にそびえ立つ超高層ビル群だ。これらは専門的に「都市粗度」と呼ばれる巨大な防壁として機能する。西から押し寄せる花粉の粒子は、巨大なコンクリートの壁に衝突し、勢いを失って足元へと叩き落とされる。摩天楼は、気流を変形させ、濃度分布を変える。

花粉の再飛散は舞い落ちる先の「表面形状」によって、その程度が異なることが専門家による数値シミュレーションなどでも指摘されている。都心を通過する過程で花粉の濃度パターンは変化するのである。

そして第二の壁が、東京湾から吹き込む「海風」だ。

春の日中、海側から冷たく清浄な空気が一気に流れ込む。この力強い海風が、ビル群を抜けてきた弱々しい花粉の風を正面から押し戻し、跳ね上げる。気流の減衰と海風による空気の置換。この二重のプロセスが、東側のエリアに花粉濃度の低いエアポケットを作り出しているのだ。

統計の盲点：「みどり率」と「緑被率」が映し出す「立地の正体」

「緑の豊かな街」という評価は魅力だが、花粉アレルギーを抱える人には、行政が公表する「みどり率」の定義を知っておく必要がある。

そもそも「みどり率」とは、樹木などの植物（緑被）だけでなく、川や海などの「水面」や公園の広場を合算した指標だ。対して、純粋に植物が地面を覆う割合を「緑被率」と呼ぶ。この「みどり率」から「緑被率」を引いた数字が大きいほど、そこには花粉を出さない「水面」が多く存在することになる。

この視点で23区のデータを見渡すと、東西の対照的な物理配置が浮かび上がる。

西側に位置する杉並区は、みどり率が23.2％だが、緑被率との差はわずか1.2ポイントだ。統計上の緑のほぼすべてが植物であり、その「緑の豊かさ」がそのまま花粉発生源の多さを示唆している。

一方で、東側に位置する墨田区では、みどり率20.8％に対し、緑被率との差は10.1ポイントに達する。さらに江東区では、その差は16.5ポイントにも及ぶ。この巨大な「差」を生んでいる正体が、隅田川や荒川、あるいは東京湾といった水面だ。

アスファルトや土の地面と異なり、水面に落下した花粉は水分に捕捉されるため、乾燥後に再び風で舞い上がるという現象が起こりにくい。つまり水辺の多い地域には「一度落ちた花粉を二度と舞い上がらせない（再飛散の抑制）」という物理的な強みがある。

西側は植物が密集して花粉が舞いやすい一方で、東側は広大な水面が飛散を沈静化させる役割を果たしているのだ。中央区や千代田区も、皇居の濠や隅田川がバッファとなり、数値以上に影響を和らげている。自分が生活の拠点とするエリアの「緑」の内訳が「植物」なのか、あるいは「水面」なのか。その実態を意識するだけで、環境の見え方は大きく変わるはずだ。

広大な森林の植え替えは、年次でわずか0.1%前後の歩みだ。しかも、予算をさらに積めば解決する問題ではなく、「木の成長」という時間をショートカットすることは誰にもできない。

行政の取り組みを静かに見守りつつも、個人としてできる対策は、自らを取り巻く物理的な環境を再点検することにある。統計の裏側にある「飛散のメカニズム」を正しく理解することが、「春の東京」を快適に暮らす手助けになるだろう。

