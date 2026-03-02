Ｊ２藤枝の監督に就任したサッカー元日本代表・槙野智章氏が２日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」に登場。現在、単身赴任生活を送っており、自宅を初公開した。

槙野監督は「ＤａｙＤａｙ．」レギュラーだったが、監督就任を機に卒業。かつて一緒に「ＤａｙＤａｙ．」に出演していた仲間達が藤枝を訪問し、槙野監督を激励した。

槙野監督は、地元の商店街を自らまわり、ポスターを貼ってもらえるようにお願い行脚することも。サポーターを増やすためＰＲ活動にも熱心だ。

槙野監督は単身赴任で、俳優で妻の高梨臨とは現在は無念の別居。「単身は寂しい。めっちゃ寂しい」と本音ももらした。

１人暮らしの自宅も初公開。リビングが１８畳の３ＬＤＫ賃貸で、リビングには大きな机とＰＣ、横にはフォーメーション確認のためのボードもおかれ、壁にかけられた大型モニターで試合などを確認するという。余計な家具はあまりない、こざっぱりした部屋で、唯一、愛犬の写真がプリントされたイス代わりにもなる大型の缶が置かれていた。

今後の夢を聞かれた槙野監督は「最後の目標としている日本代表の監督になること」「そこを目指しています」と力強く話していた。