TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

歌手の倖田來未さんが自身のインスタグラムを更新。
ディナーショーでのオフショットを公開しました。
 

【写真を見る】【 倖田來未 】　オフショットにファン反響　「ピンクバニーの破壊力たるや　可愛すぎやろ」「ビジュ最高♥」


倖田來未さんは、2025年12月から、開催していた「KODA KUMI Dinner Show 2025-2026『Love＆Songs』」でのステージショットを連日投稿。
 



ディナーショーの締めくくりとなる２月２８日には「ディナーショーファイナル横浜！！　ありがとうございましたー！　My Big Family!!!!」と、スタッフと一緒写った写真をアップ。
 


更に、続く投稿で、バニー姿の写真を添えて「happy♥♥♥　またいつの日かの　次のディナーショーでお会いしましょう」と綴りました。
 



この投稿にファンからは「バニーちゃんえぐかわいい　♥♥今回のディナーショーも楽しかったです　沢山の幸せをありがとう♥」・「くぅちゃん　ピンクバニーちゃんきゃわゆすぎ♥生で見たかった」・「ピンクバニーの破壊力たるや　可愛すぎやろ」・「わーん♥ビジュ最高♥」などの反響が寄せられています。
 



【担当：芸能情報ステーション】