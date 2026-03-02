歌手の倖田來未さんが自身のインスタグラムを更新。

ディナーショーでのオフショットを公開しました。



【写真を見る】【 倖田來未 】 オフショットにファン反響 「ピンクバニーの破壊力たるや 可愛すぎやろ」「ビジュ最高♥」



倖田來未さんは、2025年12月から、開催していた「KODA KUMI Dinner Show 2025-2026『Love＆Songs』」でのステージショットを連日投稿。







ディナーショーの締めくくりとなる２月２８日には「ディナーショーファイナル横浜！！ ありがとうございましたー！ My Big Family!!!!」と、スタッフと一緒写った写真をアップ。





更に、続く投稿で、バニー姿の写真を添えて「happy♥♥♥ またいつの日かの 次のディナーショーでお会いしましょう」と綴りました。







この投稿にファンからは「バニーちゃんえぐかわいい ♥♥今回のディナーショーも楽しかったです 沢山の幸せをありがとう♥」・「くぅちゃん ピンクバニーちゃんきゃわゆすぎ♥生で見たかった」・「ピンクバニーの破壊力たるや 可愛すぎやろ」・「わーん♥ビジュ最高♥」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】