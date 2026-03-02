現在、年金の受給は原則65歳からだが、受け取り開始時期は60〜75歳の間から選ぶことができる。「65歳まで再雇用で働くが、年金は60歳から繰上げ受給しよう。年金を全額、新NISAで運用すれば、おトクに老後資金を増やせる！」と思いついた58歳社員に対し、同い年の同期は「早く年金をもらうと減るんじゃなかった？」と心配するが……。「年金を早く受け取ってNISAで運用」という選択は果たして合理的といえるのか？在職老齢年金に関する2026年4月施行の新ルールを踏まえて、社労士・カタリーナが解説する。

<登場人物>

五十嵐ひろし（58）：建材メーカー勤務の社員。60歳以降も働きながら年金を繰上げ受給し、新NISAで運用することを考えている。

千葉太郎（58）：五十嵐の同期。定年後も再雇用で働き、65歳から年金を受給する予定。

「5年繰り上げて、60歳で受給開始」この選択肢は合理的か

定年が徐々に近づいてきて、会社主催の社員向けライフプランセミナーに参加した五十嵐。そこで久しぶりに同期の千葉と会い、セミナー後に2人で飲みに行くことになった。

五十嵐「それで、定年後はどうするつもりだ？」

千葉「このまま再雇用で働くよ。家のローンだって残っているし、年金だって65歳からだろ？」

五十嵐「原則はね。でも60歳から75歳までの間で選べるんだ。どうせもらうなら早いほうがいいだろ？だから60歳からもらって、仕事もぼちぼち続けようと思っているんだ」

千葉「え、本気か？」

五十嵐「あぁ、そうすれば給料と年金ダブルでもらえて、うまく投資すれば老後資金をもっと貯められるってわけさ」

千葉「そんなうまい話あるかよ！それに、早く年金をもらうと減るんじゃなかった？」

五十嵐「まぁな。でも、年金をまるまるNISAで運用した方が絶対にお得だって」

千葉「そんなうまくいくかぁ？」

五十嵐「年率3％くらいで回せれば十分だろう」

千葉「俺はそんな賭け事みたいなことはできないね。お前、騙されているんじゃないか？」

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）