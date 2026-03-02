「“4700億ウォン”のヤマモトが平凡な弁当？」山本由伸の“食事情”に興味津々の韓国メディア

侍ジャパンのエース山本由伸（ロサンゼルス・ドジャース）の“食事情”に韓国人コーチが驚きを示した。韓国メディア『OSEN』が「“4700億ウォン”山本の平凡な食事？“車内でお弁当を食べて運動”」と題して報じている。

現役時代にソフトバンクなどで活躍した元プロ野球選手イ・デホのYouTubeチャンネルでは最近、「山本が信じられない連投をできた秘訣」と題した17分程度の動画が投稿された。

動画には野球コーチのソク・ジヒョンが出演。彼は「チャン・ヒョンソクが山本と一緒にトレーニングをすることになり、通訳を探していた」とし、山本と出会った経緯を説明した。チャン・ヒョンソクは高卒で渡米し、ドジャースの傘下マイナーに所属する21歳の有望株投手だ。

山本由伸（写真提供＝OSEN）

ソク・ジヒョンは「山本のトレーニング方法は我々が考える一般的な方法とは異なる。そこで変化をもたらすために、チャン・ヒョンソクと山本がアメリカで話をして、山本が“オフに一緒にやろう”ということで（日本に）来ることになった」とし、山本のオフシーズンのトレーニング内容をこう語った。

「皆が知っているやり投げ、ブリッジの姿勢、逆立ちなど200種類以上ある。一日のスケジュールはセンターで9時からスタートする。センターは非常に狭く8畳ほどで、山本含む約4人の選手と一緒に11時半ごろまでいろんな動作をする」

また、「午後にはすぐ野球場に行く。昼食は皆が車内でそれぞれ持参した弁当を食べる」とし、「車がなかったので山本の車を借りて移動したが、山本も弁当を持ってきてくれた。少し違うものを食べると思っていたが、同じように家から弁当を持ってきて車内で食べる」と、練習中の食事情も打ち明けていた。

山本は世界中の野球ファンの関心を集める投手の一人だ。2023年オフ、山本はドジャースと12年3億2500万ドル（約507億8287万円）で契約を結んだ。韓国ウォン換算でも約4700億ウォンに達する超大型契約だ。

そんな山本は昨季、シーズン通して先発ローテを守りポストシーズン進出に貢献。2年連続で立ったワールドシリーズの舞台では3試合（うち先発2試合）で3勝無敗、防御率1.02という好成績を残し、ドジャース連覇とともに自身もMVPに輝いた。

そんなスター中のスターである山本でも、食事の際は“華やかさ”よりも“平凡さ”が際立っていた。

（記事提供＝OSEN）