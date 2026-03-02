決勝点関与も絶好機を仕留めきれず…三笘薫の現地評価は？「最終的なボールタッチが課題」
三笘薫を擁するブライトンは現地３月１日、プレミアリーグ第28節でノッティンガム・フォレストとホームで対戦。２−１で勝利し、２連勝を飾った。
先発した三笘は１−１で迎えた15分、左サイドからクロスを送り、ジャック・ヒンシェル・ウッドの折り返しをダニー・ウェルベックが決めた得点に絡む。さらにその３分後には、ペナルティアーク付近でボールを受けると、ウェルベックとのワンツーでボックス内に侵入し、GKマッツ・セルスと１対１になる絶好機を迎えたが、少し持ち出しが大きくなったことが影響したのか、仕留めきれなかった。
地元メディア『Sussex World』は採点記事で、日本代表MFに６点を付与。次のように評した。
「ウェルベックとの見事なワンツーから決定機を迎えたが、シュートはセルスに阻まれた。素晴らしい動きを見せたが、最終的なボールタッチが課題だった」
目に見える結果こそ残せなかったが、決勝点に関与するなど奮闘をみせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】惜しい！ 三笘薫がGKと１対１になる絶好機を迎えるも…
