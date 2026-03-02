「まじか」「なんで」注目試合の１時間前、まさかの発表にネット衝撃「このタイミングで」「違和感」
現地３月１日に開催されたブンデスリーガの第24節で、堂安律と小杉啓太が所属するフランクフルトが鈴木唯人を擁するフライブルクとホームで対戦。注目の日本人対決で、２−０と勝利を収めた。
キックオフの１時間前、まさかの発表にファンが騒然となった。ここまでリーグ戦では全試合にスタメン出場をしていた堂安が、ベンチスタートとなったのだ。
最近は精彩を欠く試合が少なくないとはいえ、よりによって古巣との一戦で、先発から外されたため、SNS上では次のような声が上がった。
「堂安でねえのまじか」
「古巣なのに先発じゃない？！？！」
「まさかのスタメン落ち 逆境に強い堂安律選手に期待」
「なんで堂安ベンチやねん」
「ついに外れたか」
「このタイミングで堂安がベンチスタート」
「堂安ベンチって笑 こういうとき日本人対決綺麗にハマらないよな〜」
「スタメンじゃないの違和感」
その日本代表MFはスコアレスで迎えた63分から途中出場。何度かチャンスを創出し、勝点３奪取に貢献している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
