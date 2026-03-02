Da-iCE、懐かしい街並みを歩きながら歌う「That you know？」MV公開
全国アリーナツアー『Da-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-』を開催中のDa-iCEが、3月1日に開催した東京公演の終演後に、アルバム『TERMiNaL』に収録されている「That you know？」のMVを公開した。
■「That you know？」は平成世代に刺さる懐かしのワードが随所に散りばめられた1曲
「That you know？」は、アルバムに収録されたメンバーによるユニット曲のひとつで、作詞・作曲・歌唱に至るまでを、パフォーマー組である工藤、岩岡、大野で手掛けた楽曲。“平成”を楽しんだメンバーによる、世代に刺さる懐かしのワードが随所に散りばめた1曲になっている。
MVは、監督にBE:FIRST「Blissful」のMVや、UNIQLOのLifeWear magazineシリーズの広告映像などを手掛ける、NYと東京を拠点に活動しているアミン・シェイクを迎え、どこか懐かしい街並みを歩きながら、その風景の一部となって歌うメンバーの姿を描いたエモーショナルな映像に仕上がっている。
■リリース情報
2026.01.14 ON SALE
ALBUM『TERMiNaL』
