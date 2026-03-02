2日11時現在の日経平均株価は前週末比858.13円（-1.46％）安の5万7992.14円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は269、値下がりは1295、変わらずは26と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は228.63円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が56.15円、ＴＤＫ <6762>が41.87円、ファナック <6954>が35.93円、ファストリ <9983>が35.3円と続いている。



プラス寄与度トップはフジクラ <5803>で、日経平均を26.41円押し上げている。次いで信越化 <4063>が13.54円、住友電 <5802>が5.68円、古河電 <5801>が4.40円、三菱重 <7011>が4.28円と続く。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、海運、非鉄金属、石油・石炭と続く。値下がり上位には証券・商品、空運、銀行が並んでいる。



※11時0分8秒時点



