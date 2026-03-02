【ホラー】ピンポーン！ニセ警官が若い女性宅を訪問!?しかし立場逆転…!!「あとはお茶でも飲みながら…ね？」の女性の言葉にゾワッ【作者に聞く】
昔から漫画を描くことが好きな藤やすふみ(@y_asufumi100)さんは、X(旧Twitter)や投稿サイトにて「都市伝説に求める女」を投稿。主人公のかごめが数々の都市伝説に遭遇するという短編漫画で、こっくりさんなどの有名な話だけでなく、マイナーな都市伝説も登場する。今回はゾッとするような2つの都市伝説をお届けするとともに、著者に最近気になる都市伝説についても話を伺った。
都市伝説とは、口承における現代発祥の噂話のことである。真偽の確かめようがない奇妙な出来事が、あたかも実際にあったかのように語り継がれていく…、そんな都市伝説が昔から大好きだという漫画家・藤やすふみさん。最近とくに気になっている都市伝説について訊ねると、「『富士の樹海』にまつわる都市伝説ですね」と話してくれた。
気になりよくよく調べてみたそうだが、「知っていた話とずいぶん違いました」と、都市伝説という"口承の噂話ならではの認識の違い"を感じるような洗礼を受けたと語る。そして続けて「安心してください、コンパスは狂わずに使えるらしいですよ！」と、一定数の読者に対しての耳より情報も教えてくれた。
藤さんの手がける人気シリーズ「都市伝説に求める女」より、本作「偽りの警察官」。近所で殺人事件が起こり、警察官が聞き込みに近隣の民家を巡るのだが、実はその警察官こそ殺人犯だった…という、怪異ではなく実在の人怖都市伝説をモチーフにした作品である。
都市伝説に並々ならぬ執着を持つ主人公・かごめの本領発揮により、奇妙な都市伝説に対してさらなる恐怖を突きつけていくストーリー展開がおもしろい本作。「怖いけど怖くない…けど怖い！」ホラーコメディが気になる人はぜひ読んでみて！
取材協力：藤やすふみ(@y_asufumi100)
