ドジャース現地記者のビル・プランケット記者が2日までに更新されたヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（46）のYouTubeチャンネル「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」にゲスト出演。今季のドジャースへ期待する言葉を並べた。

スプリングキャンプ中に五十嵐氏がブランケット記者を直撃。五十嵐氏から「大谷選手の人気であったり状態はどうですか？」と切り出した。

プランケット記者は「彼は素晴らしい。限られた時間の中で、投手・打者としてのトレーニングを両立させて、両方が非常に高いレベルを維持しているというのを、見ていて本当に感動する」と絶賛した。

そして今季から先発復帰予定の佐々木朗希投手についても「昨年の春は肩の状態が万全ではありませんでした。昨年の春と今年の春を比べると、明らかに体が強くなっているのがわかる」と太鼓判を押した。

「彼は若くして非常にダイナミックな選手だったので、成長が早かった。身体的にも精神的にも、これからもっと強く、成熟していく過程にある」と、さらなる成長を期待した。

そして昨季を振り返って分析すると、「クローザー」と「外野の攻撃力」と2つの課題を挙げた。ドジャースは3連覇に向けて、オフにはエドウィン・ディアス投手やカイル・タッカー外野手を獲得するなど課題を補う大型補強をした。「それぞれなポジションでベストな選手を手に入れた。また優勝すると思うよ。3連覇も夢じゃない」と今季のドジャースも楽しみにした。