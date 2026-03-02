【スタバ新作グッズ】SAKURA第2弾は“青空×桜“ きらめく“エアリーブルー”の新作グッズが勢揃い
スターバックス コーヒー ジャパンから、SAKURAシーズン第2弾の新作グッズが4日から登場する。桜の舞う青空を思わせるブルーを基調に、シックでありながらきらめき感のあるデザインに仕上げた限定グッズを展開。オンラインストアでは3日から先行販売する。
【画像】「間違いない組み合わせ」全部欲しくなる桜第2弾グッズ全部みせ
ラインナップの中心となるのは、ステンレスボトルやタンブラーだ。「SAKURA2026ステンレスTOGOボトルエアリーブルー473ml」（税込5550円）は、桜をブルーで表現したカップ形状のボトル。リッドにロック機能を備え、ボタンを右にスライドして押し込むことでフタが開く仕様だ。真空二重構造ステンレスで保温・保冷性に優れ、サイレンロゴをエンボスで施している。
「SAKURA2026ステンレスボトルシェルホワイト355ml」（税込4750円）は、貝のような奥行きあるパール感が特徴。1点1点仕上がりが異なるシェル加工を全面に施し、本体には流れるような桜を描いた。ロゴは縦にレーザー加工で表現する。
シンプルな白地に桜をあしらった「SAKURA2026タンブラーホワイト473ml」（税込2450円）は、光の反射で虹色に見える仕様やパール加工のフタなど、細部にこだわったデザイン。黒のワードロゴがアクセントとなり、幅広い層が使いやすい仕上がりとなっている。
このほか、淡いブルーのグリッターが輝く「SAKURA2026ステンレスボトルグリッターエアリーブルー444ml」（税込4950円）、角度によって表情が変わる「SAKURA2026マグメダルエアリーブルー355ml」（税込2850円）、リッドとストロー付きの「SAKURA2026グラスタンブラーエアリーブルー473ml」（税込3500円）も登場。いずれも桜を繊細なタッチやエンボス加工で表現し、春らしい軽やかさを打ち出す。
グッズ以外では、「SAKURA2026ボトルショルダーバッグメタリックピンク」（税込2950円）も用意。カップ形状で、取り外し可能なショルダーストラップ付き。内ポケットを備え、ボトル以外の小物収納にも対応する。
オンラインストア限定商品としては、SAKURA2026「ダブルウォール耐熱グラスカップ355ml」（税込3650円）や、ラインストーンを敷き詰めた「SAKURA2026ステンレスタンブラーラインストーンエアリーブルー473ml」（税込1万9500円）を展開。華やかな存在感を放つ特別仕様で、BOX入りとなる。
春の訪れを告げるスターバックスのSAKURAシリーズ。青空を思わせるエアリーブルーをまとった第2弾は、日常使いからギフトまで幅広いシーンを彩りそうだ。
