¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¾¾ËÜÀ²¡¢½©¹Í¥¿Í¤¬Âç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ØÊú¤¯¶¦ÄÌ¤ÎÎÈ¡¡¡Ö·ë²Ì¡×¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ÆÆÀ¤¿¶µ·±
à¶µ·±á¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤«¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÂæÏÑ±óÀ¬¤â¶´¤ó¤ÀµÜºê¤Ç¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò£±Æü¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤Æµ¢Ê¡¤·¤¿¡£
¡¡£³Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤«¤é¼ÂÀï¤¬ËÜ³Ê²½¤·¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ï¥·Îõ¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Ä¤«¤à¾å¤ÇÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤òÁ°¤Ë¡¢Âë¤ÎÍË¾³ô¤¿¤Á¤Ï²áµî¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤ËÄ©¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î·ë²Ì¤À¤±¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¾¾ËÜÀ²Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï¡Ö¡ÊºòÇ¯¤Ï¡Ë·ë²Ì¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ëÊ¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤è¤ê¤âÌÜÀè¤Î¤³¤È¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤¹¤®¡¢·ë²ÌÅª¤Ë³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÌÀ³Î²½¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ò¡ÖËèÆüÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤¿¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ºòÇ¯¤è¤ê¤â¿´¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ£³·î¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ïº¸ÏÓ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯£µ·î¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿½©¹Í¥¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤Ï¡¢¸ÅÁã¡¦µð¿Í¤Ç°ìÅÙ¤â³«Ëë¤ò°ì·³¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö·ë²Ì¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤ä¥¥ã¥ó¥×¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÊø¤·¤¿¡£ÌÜÀè¤Î·ë²Ì¤Ð¤«¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö·ë²Ì¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢¼çÎÏÀª¤ò¶¼¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ë²Ì¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¡£¤¿¤À¡¢Æ±»þ¤Ë·ë²Ì¤À¤±¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Ê¤¤¿´¤â»ý¤Ä¡½¡½¡£´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆÍÆþ¤Ç¤¤ë¤«¡£