「気持ち悪い」から“金脈”へ――大阪・関西万博閉幕後も続く異常熱狂「ミャクミャク狂騒曲」現地ルポ

経済を動かすアイドル誕生

かつて「気持ち悪い」と酷評された存在が、いまやアイドルさながらの歓声を浴びている。

2022年の発表当初、SNSは戸惑いと揶揄であふれた。それがどうだろう。万博が幕を開けると評価は一変。閉幕後もその人気は衰えない。２月21日に大阪府吹田市の万博記念公園で開かれた「ミャクミャク像設置セレモニー」は倍率100倍、限定商品やイベントは即完売――。

主役は、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の公式キャラクター、ミャクミャクである。愛と欲望が入り混じる、まさに“ミャクミャク狂騒曲”だ。

２月16日、大阪市内で開かれた「ミャクミャクファン感謝祭」。昼夜各800人限定という狭き門に、司会者が「とんでもない応募数」と明かすほどの熱視線が注がれた。客席からミャクミャクが颯爽と現れると会場は「ミャクミャク〜！」「こっち向いて〜！」「かわいい〜！」の大合唱。

ドラが打ち鳴らされ、鉄琴が奏でられるなかでミャクミャクがテーブルクロス引きに挑戦。キレのあるダンスまで披露するサービス精神を見せた。

極め付きは“興奮すると黒くなる”という設定の「黒ミャクミャク」の初お披露目。悲鳴とも歓声ともつかぬどよめきが会場を包んだ。

「次は白の着ぐるみが爆誕するのでは？ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）のハミクマみたいに、どんどん増殖するかも」

とファンの邪推は止まらない。

キャラクターはいまや“世界観”で楽しむ時代だ。ミャクミャクは、万博ロゴの赤い細胞モチーフと「水の都・大阪」を象徴する水を組み合わせたデザイン。知恵や文化が“脈々”と受け継がれていく願いが、その名に込められている。

「コケる」と言われた万博。準備段階では不安や批判の声も少なくなかった。

だが、蓋を開けてみれば約2558万人が会場に足を運び、公式ライセンス商品の売り上げは昨年10月末時点で1246億円に達した。万博の運営収支の改善に大きく貢献したことは言うまでもない。閉幕後も公式ショップはにぎわいが絶えず、万博成功の立役者の一人がミャクミャクであることに異論は少ないだろう。

「少し前まではサンリオとのコラボ商品や黒ミャクミャクのぬいぐるみが人気でしたが、いまは『白ミャクミャク』が大人気です。新しい商品が毎日のように出るので追いかけるのが大変です」

ミャクミャクファンの主婦はそう苦笑交じりに話す。

あるオフィシャルストアのリニューアルオープン日。始発前から数百人が列をなした。「黒ミャクミャクをどれだけきれいに並べても、瞬殺です」と店員は苦笑する。１人１個の手渡し販売にしても、「顔を見せてください」と10体以上を見比べる客が現れる。後ろの列からは無言の圧。売る側の気苦労も尽きない。

万博会場で８時間並んだ猛者にとって、行列はもはや日常の風景だ。だが、熱狂が高まれば摩擦も生まれる。

横入り、転売、寝袋持参――

ファンの間では、イベント参加やグッズ収集に励む“推し活”を「ミャク活」と呼ぶ。万博に47回通ったという女性は憤る。

「横入りした、してないで怒鳴り合う大人もいますよ。子どもが見ているのに、ドン引きです」

転売を疑う声も絶えない。

「白ミャクミャクのぬいぐるみを全種類持っているはずの人が毎日、始発から並ぶ。どう見ても転売目的でしょう」（同前）

列を離れて食事や喫茶を済ませ、しれっと戻る人。寝袋を持ち込み、周囲を気にせず眠る人……。閉店セールで１個120円に値下げされた「シンカンセンスゴイカタイアイス」を50個以上まとめ買いする強者も現れ、売り場が騒然としたこともあったという。

「後ろに並んでいた人がクレームを入れて、個数制限されるようになりました」

SNSにグッズの入荷情報が流れれば、ファンがどっと押し寄せ、棚は瞬時に空になる。熱狂は時に理性を試す。

思い返せば、開幕１年前のイベントでは、懸命に愛嬌を振りまくミャクミャクの前に観客は十数人。「あの頃は本当にかわいそうだった」と関係者は振り返る。それが今や全国のイベントに引っ張りだこ。ある万博ウォッチャーは言う。

「ミャクミャクは“金脈”。しばらく人気は落ちないでしょう」

かつて「気持ち悪い」と笑われた存在は、いまや経済を動かす象徴になった。長時間並ぶのもいとわず、上限がなければ棚ごとさらう――それは単なる消費なのか。それとも、一度きりの万博の記憶を手放したくないという衝動か。

「大阪・関西万博マスターライセンスオフィス」は現在、３月末までだった公式グッズ販売期間の延長を博覧会協会と協議しているという。ミャクミャクの鼓動は、今日もどこかで高鳴っている。不気味で、愛らしく、少し騒がしく。

この狂騒曲、どうやらまだ終章ではない。

撮影・文：神戸みかげ