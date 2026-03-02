宇宙人はクラゲのような姿をしているかもしれないという。



米カリフォルニア州マウンテンビューに拠点を置く地球外知的生命体探査研究所（SETI研究所）のビル・ダイヤモンド所長（69）は、宇宙人の存在の証拠を見つける固い決意と共にこう語る。「私は宇宙人が実在すると確信している。間違いなく、宇宙では生命はおそらく非常に一般的だ」「私たちが宇宙人の姿を想像するのは非常に困難だが、クラゲのような生物に似ているかもしれない、私の見解ではクラゲはかなり異様な見た目をしていて、少し宇宙人のようだ」



ダイヤモンド所長は、惑星の重力がそこに生息する生命体の進化に影響を与えるとしてこう説明した。「地球より大きな惑星はより強い重力場を持つため、その重力に耐えられる生物が必要となる、つまり、より頑丈な身体的特徴を持つ種である可能性が高い」「一方、やや小さい惑星は重力が弱いため、より細長く、構造的に脆弱な生物が存在する可能性がある」



さらに、ダイヤモンド所長は宇宙人が人類との接触を望まないのは「人類が常に争っているから」かもしれないと持論を展開した。「研究者の間ではこんな冗談がある、宇宙船が地球を通り過ぎる時、彼らはドアをロックするんだ」



BANG Media International／よろず～ニュース