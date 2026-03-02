◆第６０回報知杯フィリーズレビュー（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル＝３着馬までに桜花賞の優先出走権）

サンアントワール（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ドレフォン）は７ハロン戦で２戦２勝。昨夏のデビュー戦で先着した４、５着馬は現オープン馬で、昨秋の平場（２歳１勝クラス）では上がり３２秒７の強烈な末脚で差し切り。ともに中身の濃い走りを見せた。

ただ、もっと注目したいのが２戦目で４着だった新潟２歳Ｓ。先着を許した３頭の「その後」を見ると、勝ち馬のリアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）が共同通信杯を勝ち、３着のフェスティバルヒル（牝３歳、栗東・四位洋文厩舎、父サートゥルナーリア）がファンタジーＳを勝利。さらに、２着は先週のチューリップ賞を勝ったタイセイボーグ（牝３歳、栗東・松下武士厩舎、父インディチャンプ）だ。現３歳世代で紛れもない「出世レース」と言える。

しかも、今回は得意の７ハロンに戻る一戦。中間は栗東に滞在し、勝負気配も漂う。重賞初制覇で弾みをつければ、混戦模様と言われる牝馬戦線の主役候補となり得る器だと思う。（山本 武志）