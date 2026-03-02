巨人のファーム選手の今を伝える「Ｆｒｏｍ Ｇ」は育成の園田純規投手（２０）を紹介する。２年目の昨季は３軍で抜群の成績を残し、６月中旬にイースタン・リーグで公式戦初登板。５回１失点の好投で初勝利を挙げると、シーズン終了まで無傷の８連勝を飾り２軍のエース格へと成長した。１軍のローテーション入りを目指す右腕は、チーム内の先輩から貪欲に学び、本拠地・東京Ｄのマウンドへ駆け上がる。（取材・構成＝加藤 翔平）

今季中の支配下昇格、１軍初登板へ。園田は春季キャンプで日々課題克服へ取り組む。昨季は２軍で６月に初勝利を飾ると、シーズン終了まで無傷の８連勝。昨秋のキャンプは１軍に抜てきされた。入団時から８キロ増と一回り大きくなった体で、先発争いに名乗りを上げる。

「１軍で投げるにはフィジカルの強さ、出力の強さが物足りない。そこは１軍の投手コーチにも言われたので、（球速は）常時１４８キロくらいないと。監督やコーチは打席に立つわけではないので、目に見える数字での成長も大事。自分のピッチングスタイルを崩さないように、球の質と並行して上げていけたら」

昨年８月１６日のイースタン・西武戦（Ｇタウン）では小林とバッテリーを組み、２安打１１奪三振の完封勝利。今キャンプ中には１６歳年上のベテラン捕手から金言を授かった。

「『基本は絶対真っすぐやから。そこを上げないと１軍で投げるときにやられるよ』って。僕もそう思います。シーズン後半になってバテてきたときに、やっぱり真っすぐの力も落ちる。そのためにしっかり体をつくって、軸になる球を見失わないようにしたい」

ただ投げるだけではない。防御率１・４２を記録した投球術だけでなく、けん制やフィールディングもシーズン中に上達。自らを助ける術（すべ）を得た。

「そこはシーズン中から桑田（前２軍監督）さんにも口酸っぱく言われました。疎（おろそ）かにしたら傷口が広がって、勝てる試合も勝てなくなる。そこはかなり意識したので、結果も出て自信にはつながりましたね」

目指すべき存在がチーム内にいる。昨季チーム最多１１勝を挙げた山崎、６勝の赤星とは２年連続で自主トレを共にし、野球に取り組む姿勢を学んだ。

「本当に練習に対してストイック。準備を大切にしているし、ランニングもウェートも毎日欠かさず、量も多い。誰も見ていない自主トレ期間に追い込めるのは、シーズン中にやっているから。自分に負けない強さを持っている」

プロの世界は、活躍を目指す若手から実績十分のベテランまで三者三様の考え。客観的な意見を聞くことで新たな気付きがあると、積極的にコミュニケーションを取り貪欲に吸収する。

「（山崎）伊織さんにはシーズン中も『時間のあるときに僕のピッチング見ておいてもらえませんか？』と、試合の映像を見てもらったり、（赤星）優志さんにも『あの場面はどうだったのか、打たれた球はどういう意図だったのか』って。（田中）将大さんや戸郷さんにもいろいろ聞きました。１軍経験豊富なピッチャーが近くにいるのに、聞かないともったいないじゃないですか。マイナスになることは絶対ない」

目指す場所は支配下昇格だけではない。その先の１軍登板を見据え、成長を続ける。

「やっぱり何か突出したモノがないと１軍に呼んでもらえない。先を見たときに何が必要かを考えて、細かいところまで突き詰めないと。目先のことだけではなくて、強化した中で試合に臨む。とにかくアピールして、チャンスを待ち続けたい」

圧倒的な結果を残し続けた先に、本拠地・東京Ｄのマウンドが見えてくる。 （加藤 翔平）

◆園田 純規（そのだ・あつき）２００５年７月７日、福岡・大野城市生まれ。２０歳。小学３年から大野城ジュニアホークスで野球を始め、大利中では那珂川ベースボールクラブでプレー。福岡工大城東では１年秋からベンチ入りも甲子園出場はなし。２３年育成ドラフト５位で巨人入団。昨季は２軍で１４試合に登板し、８勝０敗、防御率１・４２。趣味は釣り。背番号０１９。１８４センチ、８０キロ。右投右打。