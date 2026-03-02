NEWS増田貴久、初のフルカバーアルバム SMAP、宇多田ヒカルら全12曲収録
NEWSの増田貴久が、2ndソロアルバム『増田貴久のカバー』を2026年4月8日に発売することが決定した。自身初となるフルカバーアルバムで、収録楽曲や特典内容、新ビジュアルが一挙に公開された。
【初演時の貴重写真】『ゴチ』松下優也らとともに取材会に出席した増田貴久
本作は、1stソロアルバム『喜怒哀楽』に続く作品で、全曲カバー楽曲で構成。これまで「FOREVER MINE」（山下達郎）や「恋文」（Every Little Thing）などをソロで歌ってきた増田が、自身のカバーヒストリーをまとめた1枚となる。思い入れのある楽曲や歌い継がれる名曲、新しい世代へと受け継ぎたい楽曲など、時代やジャンルを越えた全12曲を共通収録する。
ラインナップには、宇多田ヒカル「First Love」、JUJU「やさしさで溢れるように」、DALI「ムーンライト伝説」のほか、KinKi Kids「Bonnie Butterfly」、V6「Believe Your Smile」、TOKIO「うわさのキッス」、SMAP「世界に一つだけの花」など先輩グループの楽曲も並ぶ。さらに、テゴマス「キッス〜帰り道のラブソング〜」のセルフカバーも収録。原曲への敬意と増田の歌唱表現が交差し、世代を超えて音楽の魅力を再発見できる内容となっている。
初回盤Aには「増田貴久のカバーのライブ」を収録。3000本を超えるキャンドルに囲まれた幻想的な空間で、「やさしさで溢れるように」「ムーンライト伝説」「にじ」「世界に一つだけの花」「キッス〜帰り道のラブソング〜」の5曲をフルコーラスで披露する。超豪華ビッグバンドとともに届けるオリジナルライブ映像だ。
初回盤Bには、「喜怒哀楽」ネコますVer. Music Video & Makingを収録。増田のオリジナルキャラクター・ネコます主演によるコマ撮りアニメーションで、15分の1サイズのミニチュア世界を舞台に楽曲を完全再現する。増田自身も制作に参加したメイキングや、全編セルフスタイリングで臨んだジャケット撮影の裏側に密着した「Making of Jacket Shooting」も収められる。
通常盤には「キッス〜帰り道のラブソング〜（メロますVer.）」「キッス〜帰り道のラブソング〜（ハモますVer.）」をボーナストラックとして追加収録。ファミクラストアオンライン限定盤には「恋文」「FOREVER MINE」を収録し、大判フォトブックやクリアファイルが付属する。
発売を記念したスペシャルイベントの開催も決定。対象商品を購入し、異なる形態のシリアルコード2つで応募した人の中から抽選で招待する。詳細は後日発表予定。
また、4月10日の北海道・札幌文化芸術劇場hitaru公演を皮切りに、5都市14公演を巡るツアー「増田貴久 2nd LIVE 喜怒哀楽」も開催。カバーアルバムとあわせ、増田の歌と表現力を多角的に体感できる春となりそうだ。
