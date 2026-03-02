消防の仕事を体験して消防の大切さや消防団について理解を深めてもらおうと，、那須烏山市で１日、消防フェアが開かれました。

那須烏山市神長の那須烏山消防署で１日、「春の全国火災予防運動」の初日に合わせて消防フェアが開かれました。

消防団の普段の仕事を体験することで、市民に消防と消防団への理解を深めてもらうと同時に、防火、防災意識を高めてもらうのが目的です。去年からこの時期に、那須烏山市消防団と市が那須烏山消防署の協力で開いています。

会場では、消防車などの車両の展示やさまざまな体験など、８つのイベントコーナーが設けられました。

こちらはロープ渡りのコーナーです。子どもたちは、およそ１．５メートルの高さに張られたロープにぶら下がり、消防団員に助けられながら懸命に渡っていました。また、放水の体験コーナーでは、子どもたちがポンプ車のホースで的に向かって放水したり、心肺蘇生コーナーでは心臓マッサージを行ったりして、消防の仕事を体験しました。

また、この日は県のＶＲ防災体験車も登場し、親子連れなどが地震や火事など疑似体験しました。