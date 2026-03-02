宇都宮市に本社を置くホームセンターが、新たな事業として焼肉チェーンのフランチャイズ店を、３月２日に市内にオープンさせます。オープンに先立ち２７日、店舗が報道陣に公開されました。

宇都宮市東宿郷に「プレミアムカルビ宇都宮駅東店」をオープンさせるのは、市内のホームセンター「カンセキ」です。

「プレミアムカルビ」は、兵庫県に本社を置く神戸物産が手がける焼肉チェーンで、フランチャイズ加盟店は全国で初めてになります。店では高品質な焼き肉と、専属パティシエが作るスイーツやジェラートなどが楽しめるということです。

カンセキは本業のホームセンターに加え、アウトドア用品店や食品スーパーなどを運営していて、さらに２０２５年８月には真岡市内の店舗敷地内に、フィットネスジムをオープンしています。

今回の焼き肉店の運営やフィットネスジムへの参入は、ホームセンターやアウトドア用品店が、人口減少などによる顧客の減少や感染症などの社会情勢に影響を受けやすいことから、新規の分野を開拓することで事業を多角的に広げ、リスクを分散する狙いです。さらに、既存店舗の敷地の余剰スペースを活用することで、ホームセンターでの買い物と飲食店などを利用してもらうことで、集客アップにつなげたい考えです。

オープンする店舗の場所は、カンセキの第２本社に隣接していて、立体駐車場を挟んでカンセキ駅東店があります。またＬＲＴの沿線で、近くには停留場もあります。

大田垣一郎社長は「発展が期待されるエリアで、沿線のバスケットボールやラグビーなどのプロスポーツと連携し、地域を盛り上げたい」と話しています。