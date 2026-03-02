２０２５年度の文化庁長官表彰を受賞した、那珂川町のもうひとつの美術館の梶原紀子館長が２７日、栃木県庁を訪れ福田富一知事に受賞の報告をしました。

文化庁長官表彰の受賞の報告で福田富一知事のもとを訪れたのは、那珂川町のもうひとつの美術館の梶原紀子館長と、夫で美術館理事の良成さんら関係者４人です。

もうひとつの美術館は、那珂川町の旧小口小学校の校舎を活用して、障害のある人の美術作品などを展示する、全国ではじめての美術館として２００１年に開館し、２０２６年８月で２５周年を迎えます。障害者の作品を中心にした企画展を定期的に開催するほか、障害者の芸術活動を支援する人材の育成など、地域における文化芸術活動の支援に取り組んできました。

文化庁長官表彰は、文化活動に優れた成果を示し、日本の文化の振興に貢献した人などをたたえるもので、梶原館長は、長年、障害者の文化芸術活動を支援してきたことが評価されました。栃木県在住者の受賞は、２０１９年度以来６年ぶりです。

梶原館長は「多くの人に支えられて、もうすぐ２５年と長く活動してきたことが評価され、うれしかった」と話しました。福田知事は「２５年近く自分たちの力で活動してきてすばらしい。次の２５年に向かってさらに活躍してください」と激励しました。