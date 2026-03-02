パドレスがアレックス・バードゥーゴ外野手（29）とマイナー契約を結んだと1日（日本時間2日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」やパ軍地元紙「サンディエゴ・ユニオントリビューン」など米各メディアが報じた。

バードゥーゴは2014年のMLBドラフト2巡目（全体62位）でドジャースから指名され、17年にメジャーデビュー。ベッツらとのトレードで20年にレッドソックスに移籍し、21年から3年間は外野のレギュラーの座を獲得した。

23年オフにトレードでヤンキースに移籍し、トレードマークだったふさふさのアゴヒゲをばっさり剃り落とした姿が話題となった。

昨季はブレーブスと契約も56試合で打率・239、0本塁打、12打点にとどまり、7月に解雇された。MLB通算は856試合で打率・270、70本塁打、328打点。

パドレスの外野はタティス、メリル、ロレアノがレギュラーの地位を確立しており、ベンチにもアンドゥハーが控えている。また、シーツやカステラノスは内外野を守ることができ、今季から加わった韓国人打者ソン・ソンムンもユーティリティープレーヤーで選手層は厚い。今年5月に30歳を迎えるバードゥーゴは復活を期し、まずはメジャー昇格を目指す。