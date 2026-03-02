箱根駅伝３連覇を達成した青学大陸上部長距離ブロックのインスタグラムが１日、更新され、４年生が優勝卒業旅行でグアムに行ったことを報告した。５区で異次元の区間新をマークし、“シン山の神”を襲名した黒田朝日らが現地で楽しむ様子が投稿された。

４年生からのコメントととして「優勝旅行ということで日本から飛行機で約４時間ほどのグアムに行ってきました！グアムはこの時期の日本の寒さと違い、半袖１枚でよい気温でとても過ごしやすかったです。今回宿泊した星野リゾートリゾナーレグアムでは４年間を共にした仲間と一緒にプールで遊んだり、綱引きをしたり、夜には部屋に集まってゲームをしたりと、とても最高の時間になりました！なかなか天候に恵まれない５日間でしたが最終日ＢＢＱをしながらみた夕焼けの空は忘れられません。この度宿泊させていただいた星野リゾートリゾナーレグアムのスタッフの方々、５日間本当にありがとうございました。そして監督・奥さんにも大変お世話になりました！卒業後各々が違う道に進みますが新たな道でも頑張ります！」と感謝を綴った。

青学大では優勝した年の４年生に原監督が優勝旅行をプレゼントすることが恒例となっており、コメント欄などでは「素敵な監督に感謝やね」、「原監督、美穂さん本当に素晴らしい」、「最高の思い出になりましたね」、「めちゃめちゃ微笑ましいです！」との声が寄せられていた。