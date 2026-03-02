歌手のSowelu（43）が2日までにインスタグラムを更新。94歳の祖母が亡くなったことを報告した。

インスタグラムにたびたび登場してファンにも知られた祖母の思い出の写真を複数アップし「2月5日おばあちゃんが霊山へと旅立ちました。94歳でした」と報告。「生前おばあちゃんを愛してくれた全てのみなさん、本当にありがとうございました」と感謝し、「まだまだ亡くなった事が信じられなくて いつ帰ってきても大丈夫なようにそのままにしてあるものもたくさんで 日に日に増していく寂しさと向き合いながら おばあちゃんがどれだけすごい人だったかを 日々色んな瞬間で痛感しています」と思いをつづった。

続けて「おばあちゃんは最後までみんなに感謝を忘れず いつも人を想う優しいそして忍耐強い人でした。幼い時から、両親の離婚もありおばあちゃん子だった私にとっておばあちゃんはもう1人の母でした」としのび、「もっともっと色んな話しがしたかった いつも太陽みたいにみんなを照らしてくれる優しいおばあちゃんが本当に大好きだった」と哀悼。「おばあちゃん、今はおじいちゃんと一緒にいるね おばあちゃんの大好きだった歌 頑張って歌い続けるから見ててね おばあちゃんが生きてきたようにたくましく強くなるからね おばあちゃんは一生私の目標だよ おばあちゃんの孫に生まれてこれて本当に感謝です おばあちゃん本当にありがとう I Love you forever」と感謝のメッセージをつづった。